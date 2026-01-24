La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), organismo adscrito al Ministerio de Salud (Minsa), recomendó a la población el uso de protectores solares con Factor de Protección Solar (FPS) mayor a 30, como medida clave para proteger la piel frente a la radiación solar.

El uso adecuado de estos productos ayuda a prevenir quemaduras solares, envejecimiento prematuro y enfermedades graves como el cáncer de piel, especialmente durante la temporada de verano, cuando la exposición a los rayos UV se incrementa.

Aplicación correcta del protector solar

Según indicó Willington Saravia, jefe del Equipo de Productos Sanitarios de la Digemid, el protector solar debe aplicarse al menos 30 minutos antes de la exposición al sol, ya sea en la playa, piscina, campo o durante actividades cotidianas al aire libre.

“En este verano, antes de exponernos a los rayos del sol, se recomienda utilizar protectores solares que deben ser adquiridos únicamente en establecimientos formales”, señaló el especialista.

Qué características debe tener el protector solar

La Digemid recomendó optar por protectores solares resistentes al agua, y revisar cuidadosamente la información del envase, donde se detallan:

El modo de uso adecuado

El tipo de protección, ya sea contra rayos UVA, UVB o ambos

Estos elementos permiten asegurar una protección eficaz frente a la radiación solar.

Verificación sanitaria antes de la compra

Al momento de adquirir un protector solar, la Digemid exhortó a verificar que el producto cuente con la Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), equivalente al registro sanitario. Además, se debe comprobar que:

El envase esté en buen estado

No presente signos de manipulación o adulteración

Tenga fecha de vencimiento vigente

“De esta manera, tendremos la seguridad de estar usando productos adecuados para protegernos de la radiación solar”, enfatizó Saravia.

Cuándo desechar un protector solar

Finalmente, la Digemid recomendó no usar protectores solares que presenten cambios en el olor, color o consistencia, ya que estas alteraciones pueden indicar pérdida de efectividad y comprometer la protección contra los rayos UV.