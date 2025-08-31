La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que 4 de cada 5 casos de ceguera en el mundo pueden prevenirse con diagnóstico y tratamiento oportuno. Sin embargo, en el Perú, la falta de acceso a controles oftalmológicos pone en riesgo la salud visual de miles de personas.

Cada año, más de 2.200 millones de personas en el mundo presentan algún tipo de deficiencia visual, y al menos 1.000 millones de esos casos pudieron haberse evitado con atención adecuada, según cifras de la OMS. En el país, las enfermedades más frecuentes vinculadas a la pérdida de visión son el glaucoma, las cataratas y la retinopatía diabética.

La oftalmóloga Marleni Mendoza, asesora científica de Laboratorios Lansier, subrayó que “el 80 % de los casos de ceguera son prevenibles; no obstante, muchos peruanos aún no priorizan su salud visual y acuden al especialista solo cuando ya presentan síntomas, momento en el que varias enfermedades oculares se encuentran en fases avanzadas”.

Cinco recomendaciones para cuidar la salud visual

Chequeo oftalmológico anual: incluso sin síntomas, permite detectar a tiempo enfermedades silenciosas como glaucoma o retinopatía diabética. La OMS indica que más de la mitad de los pacientes con glaucoma desconocen su condición hasta fases avanzadas. Protegerse del sol: usar lentes con filtro UV certificado. La OMS señala que hasta el 20 % de los casos de ceguera por cataratas están vinculados a exposición solar sin protección. Alimentación balanceada: incluir vitamina A, luteína, zeaxantina y omega-3. El National Eye Institute (EE. UU.) confirma que estos nutrientes reducen en un 25 % el riesgo de degeneración macular relacionada con la edad. Reducir el tiempo frente a pantallas: aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar un objeto a 6 metros durante 20 segundos para evitar fatiga visual. Atender síntomas de alarma: visión borrosa, destellos o dolor ocular no deben ignorarse, ya que el 80 % de la pérdida visual grave puede evitarse con diagnóstico temprano.

La especialista enfatizó que cuidar la visión no solo mejora la calidad de vida, sino que también impacta en la productividad y el bienestar: “Un diagnóstico a tiempo puede marcar la diferencia entre conservar la vista o perderla de manera irreversible. La prevención debe ser parte de nuestra rutina anual de salud”.