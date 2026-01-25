Aunque el uso de bloqueador solar es una práctica cada vez más extendida, no garantiza una protección total frente a la radiación ultravioleta. Especialistas advierten que el daño solar se acumula con el tiempo, incluso durante actividades cotidianas como caminar, conducir o realizar compras al aire libre.

De acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, el cáncer de piel ocupa el tercer lugar entre las enfermedades oncológicas más reportadas en el país. Entre 2021 y 2023, se registraron 3.525 casos a nivel nacional.

¿Qué significa realmente el FPS?

El FPS (Factor de Protección Solar) indica el nivel de protección frente a los rayos UVB, responsables de las quemaduras solares. Sin embargo, ningún protector bloquea el 100% de la radiación. Por ejemplo, un FPS 50 filtra cerca del 98% de los rayos UVB, porcentaje que puede disminuir si el producto no se aplica correctamente o no se reaplica.

Especialistas de Oncosalud recalcan que el bloqueador debe entenderse como una parte de la protección, no como la única medida.

Tres claves para una fotoprotección real

Bloqueador de amplio espectro desde FPS 50

La doctora Denisse Bretel, oncóloga de Oncosalud, recomienda usar protectores broad spectrum, que cubran rayos UVA y UVB, con un FPS mínimo de 50.

El producto debe aplicarse entre 15 y 30 minutos antes de la exposición, en cantidad suficiente, y reaplicarse cada dos horas, o después de nadar, sudar o secarse con toalla.

Además del rostro, se deben proteger zonas frecuentemente olvidadas como orejas, cuello, manos, labios, empeines y línea del cabello, donde el daño solar se acumula con mayor frecuencia.

Ropa con protección UV: una barrera clave

La ropa con filtro ultravioleta (UPF) ofrece una protección constante frente al sol, especialmente los tejidos gruesos y oscuros. Actualmente, estas prendas están disponibles en marcas urbanas, deportivas y outdoor, lo que facilita incorporarlas a la rutina diaria.

A ello se suman sombreros de ala ancha y lentes con protección UV certificada, fundamentales para proteger el cuero cabelludo, la nariz y los ojos.

Hábitos que refuerzan la protección

Entre las recomendaciones clave se encuentran:

Evitar la exposición directa al sol entre 10:00 a.m. y 4:00 p.m. , cuando la radiación es más intensa.

, cuando la radiación es más intensa. Proteger las manos al conducir, ya que los rayos UV atraviesan los vidrios y generan daño acumulativo.

y generan daño acumulativo. Mantener la fotoprotección todo el año, no solo en verano.

La importancia del control médico

“El daño solar no aparece de un día para otro; se acumula lentamente y muchas veces sin señales evidentes. Por eso es clave asumir la fotoprotección como un hábito diario y complementarla con chequeos dermatológicos periódicos”, explica la Dra. Bretel.

Los controles médicos permiten detectar lesiones sospechosas en etapas tempranas, cuando los tratamientos son más efectivos y menos invasivos, reduciendo el impacto del cáncer de piel en la población.