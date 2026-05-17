Especialistas en salud materna recordaron la importancia de reconocer señales de alerta durante el embarazo para prevenir complicaciones que puedan afectar a la madre y al bebé.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 75 % de las complicaciones durante la gestación pueden prevenirse si son detectadas oportunamente.

En el Perú se registran más de 300 mil nacimientos al año, y muchas señales de riesgo suelen pasar desapercibidas o normalizarse dentro del entorno familiar.

Especialista advierte sobre síntomas que requieren atención inmediata

Vanesa Castillo, decana adjunta de la carrera de Obstetricia de la Universidad Científica del Sur, explicó que identificar cualquier señal de alerta a tiempo permite actuar rápidamente y evitar complicaciones graves.

“Muchas veces se normalizan ciertos síntomas porque alguien más los tuvo, y eso puede retrasar la atención”, señaló la especialista.

Entre las complicaciones más frecuentes durante la gestación figuran la preeclampsia, las hemorragias obstétricas y las infecciones.

Las siete señales de alerta durante el embarazo

1. Sangrado vaginal

Cualquier sangrado durante el embarazo debe ser evaluado rápidamente, ya que puede estar relacionado con amenazas de aborto o problemas con la placenta.

2. Dolor de cabeza intenso y frecuente

Puede ser señal de presión arterial elevada y derivar en preeclampsia si no recibe tratamiento oportuno.

3. Zumbido de oídos o visión borrosa

Estos síntomas también pueden estar asociados a hipertensión gestacional y requieren atención médica inmediata.

4. Pérdida de líquido vaginal

La sensación de humedad constante podría indicar ruptura de la bolsa amniótica y aumentar el riesgo de infecciones.

5. Disminución o ausencia de movimientos del bebé

La reducción de movimientos fetales puede ser una señal de compromiso del bienestar del bebé y necesita evaluación urgente.

6. Fiebre

La fiebre durante el embarazo puede estar vinculada a infecciones que incrementan el riesgo de parto prematuro o complicaciones fetales.

7. Náuseas y vómitos severos

Cuando impiden retener alimentos o líquidos pueden provocar deshidratación y requerir atención médica especializada.

Importancia del control prenatal

Castillo indicó que el control prenatal permite monitorear el desarrollo del bebé, detectar factores de riesgo y acompañar a la gestante durante todo el proceso.

Además, recomendó acudir al establecimiento de salud desde la sospecha de embarazo e involucrar a la familia y pareja en el proceso de cuidado materno.

Por su parte, Omar Ramírez, decano de la carrera de Obstetricia de la Universidad Científica del Sur, destacó la necesidad de que los profesionales se mantengan actualizados para garantizar embarazos seguros.