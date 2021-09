Debido a la emergencia sanitaria, la salud sexual y reproductiva del país se ha visto gravemente afectada, generando que miles de mujeres y hombres no accedan o interrumpan su plan de métodos anticonceptivos, incrementando los embarazos no planificados.

En el marco del Día Mundial de la Anticoncepción, que se conmemora cada 26 de setiembre, Adolfo Pinzón, especialista en salud femenina, explica que, durante la pandemia, el uso de anticonceptivos se redujo en un 40% y el número de nacimientos no planificados aumentaron entre 50 mil y 100 mil.

De acuerdo con el especialista, cada vez es menor la importancia que le dan a la salud sexual responsable y esta problemática afecta a los peruanos de todas las edades. “En casa o en los colegios no educan a los adolescentes sobre planificación familiar debido a que sigue siendo un tabú para muchos hogares”, indica Pinzón.

EDUCACIÓN Y RETOS. Al respecto, la directora de la Escuela de Psicología de la Universidad Norbert Wiener, María Escuza, sugiere a los padres de familia orientar a sus hijas e hijos adolescentes en temas de sexualidad, no solo para que sepan prevenir un embarazo no deseado, sino para que aprendan a comunicar aquellos actos abusivos en contra de su integridad física. “Aunque no es fácil, debemos ser una guía práctica, escucharlos y mantenerlos informados sobre los métodos para cuidarse, enfermedades transmisibles, etc.”, menciona.

La experta aconseja no ser prohibitivos con los jóvenes y encaminarlos a tomar buenas decisiones con el fin de que no se sientan invadidos y terminen tomando malas decisiones que podrían alterar su futuro.

La salud sexual responsable debe ser un tema de interés para grandes y jóvenes.

