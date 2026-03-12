Las emergencias cardíacas se han convertido en un problema creciente de salud pública en el Perú. Según el Ministerio de Salud (Minsa), en el país se registran más de 100 infartos al día, y cerca del 30 % de los pacientes fallece antes de llegar a un hospital.

El incremento de factores de riesgo como el estrés, el sedentarismo, el tabaquismo y la mala alimentación está elevando la incidencia de infarto agudo de miocardio en personas menores de 50 años, un grupo que hasta hace algunos años no era considerado de alto riesgo.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el país, ya que representan más del 30 % de las defunciones anuales.

Casos entre personas de 30 a 49 años van en aumento

El Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) ha alertado que los casos de infarto en personas entre 30 y 49 años muestran una tendencia creciente.

El Dr. Manuel Chacón, especialista en cardiología intensiva de la Clínica Delgado AUNA, señaló que cada vez se atienden pacientes más jóvenes con este tipo de emergencias.

“Estamos viendo infartos en pacientes de 30, 35 o 40 años. Muchos no reconocen los síntomas ni se realizan chequeos preventivos porque no se perciben en riesgo”, explicó.

“El tiempo es músculo” en una emergencia cardíaca

En cardiología se utiliza la expresión “el tiempo es músculo” para explicar la urgencia de atender un infarto.

Cada minuto en el que una arteria coronaria permanece obstruida provoca daño irreversible al músculo cardíaco. Durante las primeras horas aumenta el riesgo de arritmias fatales, shock cardiogénico y paro cardíaco, lo que eleva la mortalidad.

Entre los síntomas que no deben ignorarse se encuentran:

Dolor o presión en el pecho

Dolor que se irradia al brazo o la mandíbula

Dificultad para respirar

Sudoración excesiva

Mareos o fatiga inusual

Reconocer estas señales y acudir rápidamente a un centro de salud puede ser determinante para la supervivencia.

Nueva unidad especializada para emergencias cardiovasculares

Frente a este escenario, la Clínica Delgado AUNA implementó una Unidad de Cuidado Cardiovascular Agudo (UCCA), un modelo que integra la atención desde el área de Emergencia hasta la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Este sistema funciona con supervisión presencial las 24 horas de cardiólogos con subespecialidad en cuidado intensivo cardiovascular.

El objetivo es reducir los tiempos de respuesta, evitar la fragmentación en la toma de decisiones médicas y mejorar la supervivencia de pacientes con infartos, arritmias graves o shock cardiogénico.

“El diagnóstico temprano y la atención inmediata pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La prevención sigue siendo nuestra mejor herramienta”, enfatizó el Dr. Chacón.

Prevención antes de los 50 años

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos saludables desde edades tempranas para reducir el riesgo cardiovascular.

Entre las principales medidas destacan:

Chequeo médico anual

Actividad física regular (al menos 150 minutos por semana)

(al menos 150 minutos por semana) Alimentación balanceada

Evitar el tabaquismo

Controlar el estrés y el peso corporal

La detección temprana de factores de riesgo puede prevenir complicaciones graves y reducir la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares.