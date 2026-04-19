Cada año, cerca de 10 millones de personas en el mundo son diagnosticadas con algún tipo de demencia, siendo la enfermedad de Alzheimer responsable de entre el 60% y el 70% de los casos a nivel global. Esta condición neurológica afecta progresivamente la memoria y la autonomía de los pacientes, impactando también en sus familias y cuidadores.

Para comprender cómo avanza el Alzheimer en el cerebro y buscar formas de frenarlo, los científicos necesitan identificar biomarcadores, es decir, señales químicas que revelan la presencia y evolución de la enfermedad.

Del procedimiento invasivo a una alternativa menos dolorosa

Históricamente, detectar estos biomarcadores requería realizar una punción lumbar, un procedimiento en el que se inserta una aguja en la parte baja de la espalda para extraer líquido cefalorraquídeo. Este método, aunque efectivo, suele resultar incómodo y doloroso para muchos pacientes.

El desarrollo reciente de ensayos sanguíneos automatizados marca un cambio relevante en la investigación neurológica. Ahora, una muestra de sangre puede ser suficiente para identificar señales relacionadas con el Alzheimer, lo que reduce la necesidad de procedimientos invasivos.

Estos avances tecnológicos permiten que los investigadores estudien la enfermedad de forma más accesible y en un mayor número de personas, facilitando la obtención de datos a gran escala.

Uso actual enfocado en investigación científica

Especialistas subrayan que, por el momento, estas pruebas de sangre están destinadas principalmente al ámbito de la investigación científica y no reemplazan los métodos diagnósticos clínicos tradicionales.

Jim Freeman, responsable de Investigación y Desarrollo de Soluciones para Laboratorio Central en Siemens Healthineers, explicó que la industria busca ampliar el acceso a este tipo de análisis.

“La industria está firmemente enfocada en ampliar el acceso de los investigadores al análisis de sangre que puedan reducir la carga de las pruebas invasivas para comprender mejor estas enfermedades y ayudar a abordar el creciente impacto social de las condiciones neurodegenerativas”, señaló.

Asimismo, el científico internacional Henrik Zetterberg, especialista en biomarcadores neurológicos, indicó que el uso de análisis sanguíneos representa un cambio significativo al permitir investigaciones más amplias sin generar traumatismos en los pacientes.

Impacto potencial en regiones con mayor esperanza de vida

En regiones como Latinoamérica, donde la esperanza de vida de los adultos mayores ha aumentado cerca de cinco años en las últimas décadas, el acceso a tecnologías menos invasivas podría contribuir a fortalecer la investigación y el abordaje de enfermedades neurodegenerativas.

Los especialistas consideran que este avance representa un paso importante hacia un futuro en el que comprender el Alzheimer pueda realizarse mediante procedimientos rutinarios y accesibles, favoreciendo la detección temprana y el desarrollo de tratamientos más efectivos.