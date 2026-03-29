El entrenamiento con pesas se ha convertido en una de las actividades más recomendadas para mejorar la salud física y mental. Sin embargo, iniciar sin la orientación adecuada puede generar errores que afecten el progreso o aumenten el riesgo de lesiones, advierten especialistas en medicina deportiva.

De acuerdo con expertos de la Cleveland Clinic, el fortalecimiento muscular planificado mediante pesas, bandas elásticas o peso corporal puede mejorar la salud cardiovascular, ayudar al control del peso y contribuir al bienestar mental.

Además, este tipo de entrenamiento está asociado con beneficios como mayor longevidad y reducción de síntomas de ansiedad y depresión cuando se realiza de forma regular.

La importancia de la sobrecarga progresiva

Los especialistas coinciden en que uno de los principios fundamentales para lograr resultados sostenidos es la sobrecarga progresiva, que consiste en incrementar gradualmente el estímulo del entrenamiento.

Este aumento puede darse en variables como:

Peso levantado

Número de repeticiones

Intensidad del ejercicio

Tiempo de descanso

“El error más frecuente es confundir progreso con exceso. No se trata de levantar más cada sesión, sino de darle al cuerpo un estímulo que pueda asimilar”, explicó Sergio Pérez, jefe del departamento técnico de Smart Fit.

Los cinco errores más comunes al empezar a entrenar

Especialistas identifican cinco fallas frecuentes que pueden limitar los resultados o provocar molestias físicas:

1. Aumentar el peso demasiado rápido

Incrementar la carga de manera brusca puede comprometer la técnica y elevar el riesgo de lesiones. Los expertos recomiendan aumentos graduales.

2. Creer que progresar es solo levantar más peso

El progreso también se logra mejorando la técnica, aumentando repeticiones o reduciendo los tiempos de descanso.

3. Descuidar la técnica

Una mala ejecución puede reducir la efectividad del ejercicio y generar tensión excesiva en zonas vulnerables como la espalda baja o las rodillas.

4. Cambiar constantemente de rutina

La falta de continuidad impide medir avances y dificulta aplicar el principio de progresión.

5. No respetar el descanso

El músculo se adapta durante la recuperación. Dormir poco o entrenar sin pausas adecuadas puede frenar los resultados.

Recomendaciones para quienes comienzan

Para las personas que inician en el entrenamiento con pesas, los especialistas recomiendan:

Entrenar entre dos y tres veces por semana por grupo muscular

por grupo muscular Utilizar rutinas simples y progresivas

Priorizar la técnica antes que el peso

Respetar los tiempos de descanso

Mantener constancia en el entrenamiento

Los expertos señalan que el progreso no depende de la intensidad extrema, sino de la consistencia y la planificación adecuada.