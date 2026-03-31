Cada 26 de marzo se conmemora el Día Púrpura, una fecha destinada a generar conciencia sobre la epilepsia, uno de los trastornos neurológicos más frecuentes a nivel mundial y que aún enfrenta barreras en el diagnóstico y tratamiento oportuno.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo, y hasta el 70 % podría vivir sin convulsiones si recibiera diagnóstico temprano y tratamiento adecuado.

En el Perú, se estima que aproximadamente medio millón de personas viven con epilepsia, según datos difundidos en reportes vinculados al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).

Día Púrpura busca eliminar estigmas y promover diagnóstico oportuno

El Dr. Juan Pereyra, médico neurólogo y médico de enlace científico en Adium Perú, destacó que la conmemoración del Día Púrpura busca generar conciencia y reducir la desinformación que rodea a esta condición.

“Cada 26 de marzo se conmemora el Día Púrpura, una fecha para generar conciencia sobre la Epilepsia, dar visibilidad a quienes la padecen, eliminar estigmas y una oportunidad para recordar que esta condición tiene tratamiento. Con atención médica continua, muchas personas podrían llevar una vida plena; sin embargo, seguimos enfrentando retrasos en el diagnóstico y fallas en la continuidad del tratamiento”, señaló el especialista.

La epilepsia continúa rodeada de mitos, lo que puede generar discriminación en ámbitos educativos, sociales y laborales. En algunos casos, las personas optan por ocultar su diagnóstico por temor al estigma.

Control de la epilepsia mejora calidad de vida

Especialistas advierten que la falta de control de las crisis epilépticas puede afectar directamente la calidad de vida de los pacientes y sus familias.

Las crisis recurrentes pueden provocar hospitalizaciones evitables, afectar el desempeño escolar y laboral, y aumentar el riesgo de lesiones graves. Entre las complicaciones más severas se encuentra la muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP).

Sin embargo, la evidencia científica indica que hasta el 70 % de los pacientes puede controlar las crisis con medicamentos adecuados, lo que permite estudiar, trabajar y realizar actividades físicas con normalidad.

Promueven campañas de información y atención integral

La conmemoración del Día Púrpura también busca impulsar políticas orientadas a la detección temprana y al fortalecimiento del acceso a medicamentos y atención especializada.

Especialistas señalan que promover información clara y accesible puede contribuir a reducir la discriminación y mejorar el acceso al tratamiento.

Asimismo, destacan que el ejercicio físico suele ser seguro para personas con epilepsia y puede contribuir a mejorar la salud general y reducir factores desencadenantes de crisis, como el estrés o los trastornos del sueño.