Durante la temporada de verano, el calor extremo puede convertirse en un riesgo para la salud de los bebés, cuya piel es más frágil y aún se encuentra en proceso de maduración. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió un incremento de lesiones e infecciones dermatológicas infantiles, asociadas a la exposición solar, la humedad y una protección inadecuada.

El dermatólogo Reinaldo Pomar, del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que en los primeros años de vida la piel es más delgada y con defensas inmaduras, lo que la hace más vulnerable a factores ambientales como el sol, el polvo y la contaminación.

Sudoración y sarpullido: una molestia frecuente

En verano es común la aparición de sarpullido, caracterizado por pequeños granitos o enrojecimiento. Según el especialista, esto ocurre cuando el sudor se acumula en los pliegues del cuerpo y no logra evaporarse adecuadamente.

“Estas lesiones suelen presentarse en el cuello, la espalda, el cuero cabelludo y en zonas de contacto con superficies, sobre todo cuando el bebé permanece recostado por largos periodos”, detalló Pomar.

Aunque suelen parecer leves, pueden causar picazón, incomodidad y llanto persistente, por lo que se recomienda mantener la piel limpia, seca y bien ventilada.

Radiación solar y riesgo de infecciones

El sol es otro factor determinante. La radiación solar puede provocar enrojecimiento y quemaduras, pero también debilita las defensas naturales de la piel, facilitando infecciones como verrugas o moluscos.

El especialista aconsejó:

Evitar la exposición solar entre 9:00 a. m. y 3:00 o 4:00 p. m.

Priorizar la fotoprotección física (sombreros, ropa de algodón, sombra)

(sombreros, ropa de algodón, sombra) Usar protectores solares con filtros físicos, reaplicándolos cada dos horas

Dermatitis del pañal: errores que deben evitarse

El calor incrementa los casos de dermatitis del pañal, provocada por la humedad y el contacto prolongado con orina y heces. Un error frecuente es el uso de cremas con corticoides, que no deben aplicarse en esa zona sin indicación médica.

Lo recomendable es:

Utilizar cremas protectoras

Ventilar la zona al menos 15 minutos en cada cambio

en cada cambio Preferir prendas de algodón que faciliten la transpiración

Signos de alerta que requieren atención médica

La presencia de fiebre asociada a lesiones en la piel no debe ser ignorada, ya que podría estar vinculada a quemaduras solares o infecciones bacterianas.

Ante estos casos, EsSalud recomienda acudir de inmediato a un especialista y evitar la automedicación, para prevenir complicaciones.