Durante la temporada de verano, el calor extremo puede convertirse en un riesgo para la salud de los bebés, cuya piel es más frágil y aún se encuentra en proceso de maduración. El Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió un incremento de lesiones e infecciones dermatológicas infantiles, asociadas a la exposición solar, la humedad y una protección inadecuada.
El dermatólogo Reinaldo Pomar, del Servicio de Dermatología del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que en los primeros años de vida la piel es más delgada y con defensas inmaduras, lo que la hace más vulnerable a factores ambientales como el sol, el polvo y la contaminación.
Sudoración y sarpullido: una molestia frecuente
En verano es común la aparición de sarpullido, caracterizado por pequeños granitos o enrojecimiento. Según el especialista, esto ocurre cuando el sudor se acumula en los pliegues del cuerpo y no logra evaporarse adecuadamente.
“Estas lesiones suelen presentarse en el cuello, la espalda, el cuero cabelludo y en zonas de contacto con superficies, sobre todo cuando el bebé permanece recostado por largos periodos”, detalló Pomar.
Aunque suelen parecer leves, pueden causar picazón, incomodidad y llanto persistente, por lo que se recomienda mantener la piel limpia, seca y bien ventilada.
Radiación solar y riesgo de infecciones
El sol es otro factor determinante. La radiación solar puede provocar enrojecimiento y quemaduras, pero también debilita las defensas naturales de la piel, facilitando infecciones como verrugas o moluscos.
El especialista aconsejó:
- Evitar la exposición solar entre 9:00 a. m. y 3:00 o 4:00 p. m.
- Priorizar la fotoprotección física (sombreros, ropa de algodón, sombra)
- Usar protectores solares con filtros físicos, reaplicándolos cada dos horas
Dermatitis del pañal: errores que deben evitarse
El calor incrementa los casos de dermatitis del pañal, provocada por la humedad y el contacto prolongado con orina y heces. Un error frecuente es el uso de cremas con corticoides, que no deben aplicarse en esa zona sin indicación médica.
Lo recomendable es:
- Utilizar cremas protectoras
- Ventilar la zona al menos 15 minutos en cada cambio
- Preferir prendas de algodón que faciliten la transpiración
Signos de alerta que requieren atención médica
La presencia de fiebre asociada a lesiones en la piel no debe ser ignorada, ya que podría estar vinculada a quemaduras solares o infecciones bacterianas.
Ante estos casos, EsSalud recomienda acudir de inmediato a un especialista y evitar la automedicación, para prevenir complicaciones.