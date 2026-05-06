El Seguro Social de Salud (EsSalud) destacó el uso de terapias naturales y técnicas ancestrales como parte de sus servicios de medicina complementaria, orientados al tratamiento de enfermedades articulares, dermatológicas y emocionales.
La iniciativa fue presentada en el marco del Día de la Medicina Complementaria, que se conmemora cada 7 de mayo.
Según explicó la doctora Martha Villar, estas terapias buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante un enfoque integral de salud.
“Gracias a la medicina complementaria contribuimos a combatir afecciones como la psoriasis, la ansiedad y el estrés mediante tratamientos con arcilla, flores de Bach y acupuntura”, señaló la especialista.
Arcilla terapéutica para aliviar artrosis y artritis
Uno de los tratamientos destacados es el uso de arcilla terapéutica para aliviar dolores articulares relacionados con enfermedades como la artrosis y la artritis.
Según EsSalud, este método ayuda a desinflamar las zonas afectadas y reducir síntomas asociados a procesos inflamatorios, entre ellos:
- Dolor
- Hinchazón
- Enrojecimiento
- Sensibilidad
Los especialistas recomiendan aplicar arcilla fría o tibia sobre la zona afectada, dependiendo del tipo de lesión.
La arcilla fría suele emplearse en inflamaciones agudas, mientras que la tibia favorece la circulación y la relajación muscular.
Beneficios para la piel y circulación
Además de su aplicación en enfermedades articulares, la arcilla también se utiliza para tratar afecciones dermatológicas como:
- Psoriasis
- Acné
- Úlceras crónicas
- Várices
Según EsSalud, este tratamiento contribuye a hidratar, suavizar y regenerar la piel, además de favorecer procesos de cicatrización y mejorar la circulación.
Otros tratamientos de medicina complementaria
La institución informó que sus servicios de medicina complementaria también atienden pacientes con:
- Ansiedad y depresión
- Hipertensión arterial
- Asma y alergias
- Secuelas de accidentes cerebrovasculares
- Enfermedades osteomioarticulares crónicas
Entre las terapias utilizadas figuran:
- Acupuntura
- Medicina natural y tradicional
- Terapias manuales
- Medicina vibracional
- Técnicas mente-cuerpo
Acceso a los tratamientos
EsSalud precisó que estos procedimientos deben ser indicados por profesionales de la salud y forman parte de la atención disponible en hospitales y centros especializados.
Los pacientes pueden acceder mediante derivación médica o solicitando atención en su establecimiento correspondiente.