En el marco del Día de la Medicina Complementaria, especialistas de EsSalud destacaron el uso de técnicas ancestrales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
En el marco del Día de la Medicina Complementaria, especialistas de EsSalud destacaron el uso de técnicas ancestrales para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) destacó el uso de terapias naturales y técnicas ancestrales como parte de sus servicios de medicina complementaria, orientados al tratamiento de enfermedades articulares, dermatológicas y emocionales.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día de la Medicina Complementaria, que se conmemora cada 7 de mayo.

Según explicó la doctora Martha Villar, estas terapias buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante un enfoque integral de salud.

“Gracias a la medicina complementaria contribuimos a combatir afecciones como la psoriasis, la ansiedad y el estrés mediante tratamientos con arcilla, flores de Bach y acupuntura”, señaló la especialista.

Arcilla terapéutica para aliviar artrosis y artritis

Uno de los tratamientos destacados es el uso de arcilla terapéutica para aliviar dolores articulares relacionados con enfermedades como la artrosis y la artritis.

Según EsSalud, este método ayuda a desinflamar las zonas afectadas y reducir síntomas asociados a procesos inflamatorios, entre ellos:

  • Dolor
  • Hinchazón
  • Enrojecimiento
  • Sensibilidad

Los especialistas recomiendan aplicar arcilla fría o tibia sobre la zona afectada, dependiendo del tipo de lesión.

La arcilla fría suele emplearse en inflamaciones agudas, mientras que la tibia favorece la circulación y la relajación muscular.

Beneficios para la piel y circulación

Además de su aplicación en enfermedades articulares, la arcilla también se utiliza para tratar afecciones dermatológicas como:

  • Psoriasis
  • Acné
  • Úlceras crónicas
  • Várices

Según EsSalud, este tratamiento contribuye a hidratar, suavizar y regenerar la piel, además de favorecer procesos de cicatrización y mejorar la circulación.

Otros tratamientos de medicina complementaria

La institución informó que sus servicios de medicina complementaria también atienden pacientes con:

  • Ansiedad y depresión
  • Hipertensión arterial
  • Asma y alergias
  • Secuelas de accidentes cerebrovasculares
  • Enfermedades osteomioarticulares crónicas

Entre las terapias utilizadas figuran:

  • Acupuntura
  • Medicina natural y tradicional
  • Terapias manuales
  • Medicina vibracional
  • Técnicas mente-cuerpo

Acceso a los tratamientos

EsSalud precisó que estos procedimientos deben ser indicados por profesionales de la salud y forman parte de la atención disponible en hospitales y centros especializados.

Los pacientes pueden acceder mediante derivación médica o solicitando atención en su establecimiento correspondiente.

Canal oficial de WhatsApp
📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad

TAGS RELACIONADOS