El Seguro Social de Salud (EsSalud) destacó el uso de terapias naturales y técnicas ancestrales como parte de sus servicios de medicina complementaria, orientados al tratamiento de enfermedades articulares, dermatológicas y emocionales.

La iniciativa fue presentada en el marco del Día de la Medicina Complementaria, que se conmemora cada 7 de mayo.

Según explicó la doctora Martha Villar, estas terapias buscan mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante un enfoque integral de salud.

“Gracias a la medicina complementaria contribuimos a combatir afecciones como la psoriasis, la ansiedad y el estrés mediante tratamientos con arcilla, flores de Bach y acupuntura”, señaló la especialista.

Arcilla terapéutica para aliviar artrosis y artritis

Uno de los tratamientos destacados es el uso de arcilla terapéutica para aliviar dolores articulares relacionados con enfermedades como la artrosis y la artritis.

Según EsSalud, este método ayuda a desinflamar las zonas afectadas y reducir síntomas asociados a procesos inflamatorios, entre ellos:

Dolor

Hinchazón

Enrojecimiento

Sensibilidad

Los especialistas recomiendan aplicar arcilla fría o tibia sobre la zona afectada, dependiendo del tipo de lesión.

La arcilla fría suele emplearse en inflamaciones agudas, mientras que la tibia favorece la circulación y la relajación muscular.

Beneficios para la piel y circulación

Además de su aplicación en enfermedades articulares, la arcilla también se utiliza para tratar afecciones dermatológicas como:

Psoriasis

Acné

Úlceras crónicas

Várices

Según EsSalud, este tratamiento contribuye a hidratar, suavizar y regenerar la piel, además de favorecer procesos de cicatrización y mejorar la circulación.

Otros tratamientos de medicina complementaria

La institución informó que sus servicios de medicina complementaria también atienden pacientes con:

Ansiedad y depresión

Hipertensión arterial

Asma y alergias

Secuelas de accidentes cerebrovasculares

Enfermedades osteomioarticulares crónicas

Entre las terapias utilizadas figuran:

Acupuntura

Medicina natural y tradicional

Terapias manuales

Medicina vibracional

Técnicas mente-cuerpo

Acceso a los tratamientos

EsSalud precisó que estos procedimientos deben ser indicados por profesionales de la salud y forman parte de la atención disponible en hospitales y centros especializados.

Los pacientes pueden acceder mediante derivación médica o solicitando atención en su establecimiento correspondiente.