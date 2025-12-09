Diciembre suele ser uno de los meses con mayor carga emocional para los peruanos debido al cierre de año, presiones económicas y tensiones familiares. Este incremento del estrés tiene efectos directos en la salud masculina, particularmente en el equilibrio hormonal y la función sexual.

“El estrés emocional es uno de los factores más infravalorados en la salud masculina. Cerca del 40% de los casos de disfunción eréctil están directamente relacionados con estrés, ansiedad o problemas emocionales acumulados”, señala el Dr. Antonio Grandez, urólogo de Insalud.

El especialista advierte que el estrés crónico puede reducir la testosterona, deteriorar el flujo sanguíneo y generar ansiedad de rendimiento, todos factores que afectan el deseo y la función sexual.

¿Cómo afecta el estrés al organismo masculino?

1. Reducción de la testosterona

El estrés prolongado eleva el cortisol, hormona que interfiere con la síntesis normal de testosterona. Su exceso provoca disminución del deseo sexual, fatiga y cambios en el estado de ánimo.

2. Menor flujo sanguíneo y dificultad para lograr erecciones

El estado de alerta activado por el estrés provoca vasoconstricción, dificultando la irrigación del pene incluso en ausencia de enfermedades orgánicas.

3. Bloqueo psicológico

La ansiedad por el desempeño, el temor al fracaso o la inseguridad generan bloqueos mentales que afectan la respuesta sexual.

4. Alteraciones del sueño

La falta de descanso reduce las fases de sueño profundo, etapa en la que el cuerpo produce gran parte de la testosterona.

5. Hábitos poco saludables

El estrés suele venir acompañado de sedentarismo, consumo de alcohol o tabaco y alimentación irregular, lo que incrementa el riesgo de disfunción eréctil y desequilibrios hormonales.

“El exceso de cortisol no solo reduce la testosterona, también afecta la circulación y la capacidad de lograr o mantener una erección”, recalca Grandez. Según el especialista, estos efectos suelen ser reversibles si se detectan a tiempo y se modifican los hábitos de vida.

¿Cuándo acudir al urólogo?

El Dr. Grandez recomienda evaluación médica en estos casos:

Disminución del deseo sexual o erecciones inestables por más de 4 semanas .

. Cansancio persistente sin causa identificable.

Insomnio, irritabilidad o sueño interrumpido.

Aumento de grasa abdominal o pérdida de masa muscular.

Antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

El diagnóstico puede incluir evaluación hormonal, análisis de laboratorio y revisión clínica integral.

¿Cómo reducir el estrés y mejorar la salud sexual?

El especialista sugiere medidas de autocuidado que favorecen el equilibrio hormonal:

Realizar actividad física 3 a 4 veces por semana .

. Dormir 7 a 8 horas cada noche.

cada noche. Reducir alcohol, tabaco y alimentos poco saludables.

Practicar técnicas de relajación y pausas activas.

Fomentar la comunicación en pareja para reducir ansiedad y fortalecer vínculo emocional.

“El estrés no es solo un estado emocional pasajero; tiene efectos fisiológicos reales que pueden deteriorar la salud sexual, hormonal y general del hombre”, concluye Grandez.