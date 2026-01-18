Una nueva y rigurosa revisión científica concluye que tomar paracetamol durante el embarazo no aumenta el riesgo de autismo, trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) ni discapacidad intelectual en los niños.

El estudio fue dirigido por City St George’s, University of London y publicado en la revista The Lancet Obstetrics, Gynaecology & Women’s Health. Se trata de un metaanálisis de 43 estudios que aporta, según sus autores, “pruebas sólidas” sobre la seguridad del fármaco durante la gestación.

Contexto: la polémica generada en 2025

En septiembre de 2025, el gobierno del entonces presidente Donald Trump sugirió que el uso de paracetamol en el embarazo podría interferir en el desarrollo neurológico y causar autismo, lo que generó alarma y dudas en la opinión pública.

Sin embargo, los autores del nuevo estudio explican que esas afirmaciones se basaron en investigaciones previas con sesgos metodológicos, que no consideraban factores clave como antecedentes familiares, genética compartida ni comparaciones entre hermanos.

Comparaciones entre hermanos y mayor rigor metodológico

Para esta revisión, el equipo científico analizó 43 estudios de alta calidad, muchos de ellos con comparaciones entre hermanos nacidos de la misma madre, un enfoque que permite controlar mejor variables genéticas y ambientales.

En total, los datos incluyeron:

262.852 niños evaluados para autismo

evaluados para autismo 335.255 niños evaluados para TDAH

evaluados para TDAH 406.681 niños evaluados para discapacidad intelectual

Los resultados fueron concluyentes: no se encontró asociación entre la exposición prenatal al paracetamol y ninguno de estos trastornos del neurodesarrollo.

Qué explicaría las asociaciones previas

Según los investigadores, las relaciones observadas en estudios anteriores podrían deberse a otros factores maternos, como dolor, fiebre, infecciones o predisposición genética, y no a un efecto directo del paracetamol.

“Nuestros hallazgos sugieren que las asociaciones descritas anteriormente se explican probablemente por la predisposición genética u otros factores maternos, más que por el paracetamol en sí”, señaló Asma Khalil, profesora de Obstetricia y Medicina Materno-Fetal y directora del estudio.

Khalil fue enfática al señalar que el paracetamol sigue siendo la opción de primera línea recomendada para mujeres embarazadas con dolor o fiebre, siempre que se use según las indicaciones médicas.

Riesgos de evitar el paracetamol

Los autores advierten que evitar el paracetamol cuando hay dolor intenso o fiebre puede ser más perjudicial que beneficioso, ya que la fiebre materna no tratada supone riesgos conocidos tanto para la madre como para el feto.

El objetivo del estudio, subrayan, es poner fin a la incertidumbre y ofrecer tranquilidad a las gestantes y a los profesionales de la salud.

Reacciones de expertos internacionales

El profesor Ian Douglas, de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, calificó el trabajo como una “revisión sistemática oportuna y bien realizada”.

Por su parte, Steven Kapp, de la Universidad de Portsmouth, señaló que el debate debería alejarse de “falsas formas de prevención” y centrarse en mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En la misma línea, Grainne McAlonan, catedrática del King’s College London, expresó su esperanza de que este estudio “dé por zanjado el asunto”.