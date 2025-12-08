Durante los feriados largos, muchos ciudadanos optan por viajar en auto hacia distintas regiones del país. Ante posibles emergencias médicas, contar con un botiquín bien equipado es fundamental, señaló Indira Pereyra, docente de la carrera de Enfermería de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

La especialista indicó que un botiquín básico debe incluir vendas, gasas estériles, antisépticos (alcohol o clorhexidina), analgésicos como paracetamol o ibuprofeno, antihistamínicos, tijeras, pinzas, termómetro y guantes desechables. Para viajes en auto, recomendó añadir pastillas para el mareo, crema para quemaduras o picaduras, gel antibacterial y mascarillas.

Pereyra advirtió que, ante síntomas graves como fiebre alta, dificultad respiratoria o dolor intenso, lo más seguro es acudir a un centro de salud, pues el botiquín solo brinda atención básica.

Cómo adaptar el botiquín según el destino

La preparación del botiquín debe ajustarse al lugar que se visitará. En la costa, donde el sol y la deshidratación son riesgos frecuentes, se recomienda llevar bloqueador solar, bebidas rehidratantes y crema para picaduras.

En la sierra, donde preocupa el “mal de altura”, la experta sugiere incluir pastillas específicas, abrigo térmico y un oxímetro portátil, clave para monitorear niveles de oxígeno, sobre todo en niños y adultos mayores.

Para viajes a la selva, donde abundan mosquitos y alergias por picaduras, Pereyra recomienda llevar repelente, antidiarreicos y antihistamínicos más fuertes.

Alternativas naturales y organización interna del botiquín

En casos leves, algunas alternativas tradicionales pueden ayudar. Pereyra mencionó que las infusiones de hoja de coca o muña alivian síntomas del mal de altura, mientras que el agua de arroz, guayaba verde, aloe vera o jugo de cebolla pueden calmar molestias digestivas o picaduras. Sin embargo, aclaró que no reemplazan la atención médica cuando los síntomas se agravan.

Para mantener el botiquín ordenado, recomendó utilizar bolsas transparentes etiquetadas, agrupando los elementos por categorías: heridas, dolores, alergias y uso frecuente. Incluyó además la sugerencia de añadir una lista plastificada con el contenido para facilitar su uso en una emergencia.

Dónde guardar el botiquín y qué documentos llevar

El botiquín debe estar en un lugar accesible del automóvil, como la guantera o la parte posterior del asiento delantero, evitando la exposición al sol o la humedad. La especialista también recomendó complementar el viaje con tecnología útil como un pulsioxímetro para viajes a la sierra o apps de primeros auxilios.

Finalmente, si se viaja con personas vulnerables: niños, adultos mayores o pacientes crónicos es clave portar documentos médicos, recetas vigentes y una tarjeta con alergias conocidas.

Pereyra insistió en que algunos medicamentos: antibióticos, corticoides, ansiolíticos o medicamentos cardiovasculares, no deben usarse sin supervisión médica, y recordó que ante signos de alarma se debe buscar atención profesional de inmediato.