La seguridad del flúor en las pastas dentales ha sido tema de debate en el último año debido a la difusión de información confusa en redes sociales y plataformas digitales. Sin embargo, recientes investigaciones científicas reiteran que su uso es seguro cuando se emplea en concentraciones adecuadas.

Un estudio realizado por la Universidad de Granada, en España, concluyó que el flúor presente en pastas dentales no representa riesgos para la salud cuando se utiliza correctamente, destacando además que no todos los compuestos fluorados poseen las mismas características.

No todos los compuestos fluorados son iguales

El Dr. Ítalo Funes Rumiche, cirujano dentista y exdirectivo del Colegio Odontológico del Perú, explicó que uno de los aspectos clave es diferenciar los distintos tipos de flúor utilizados en los productos de higiene bucal.

“Uno de los puntos clave es entender que el fluoruro de estaño, que estuvo en el centro del debate, es solo uno de los tipos de flúor utilizados en pastas dentales. Hoy, la recomendación es optar por fórmulas seguras y recomendadas por el cirujano dentista”, indicó el especialista.

En las pastas dentales, los compuestos más utilizados y recomendados son el fluoruro de sodio y el monofluorofosfato de sodio, debido a su eficacia comprobada en la prevención de caries y su perfil de seguridad cuando se usan correctamente.

El flúor sigue siendo clave para prevenir caries

El flúor desempeña un papel fundamental en la salud bucal. Su acción permite fortalecer el esmalte dental, favorecer la remineralización y proteger contra los ácidos producidos por bacterias.

Estas propiedades han sido respaldadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que reconoce el uso del flúor como una medida efectiva para prevenir lesiones cariosas.

En el Perú, la necesidad de prevención es especialmente relevante. Según especialistas, 9 de cada 10 escolares presentan caries, lo que refuerza la importancia del uso adecuado de pastas dentales con flúor como parte de la higiene diaria.

El Dr. Funes Rumiche precisó que el objetivo no es eliminar el flúor, sino utilizarlo de manera responsable y en las dosis correctas.

“Es importante que los consumidores revisen la composición de los productos, eviten generalizar y consulten con su cirujano dentista para elegir opciones seguras y adecuadas para cada caso”, señaló.

Recomendaciones para una adecuada salud bucal

Especialistas sugieren seguir hábitos básicos que contribuyen a mantener dientes y encías saludables: