En las últimas semanas, Lima ha registrado jornadas con marcadas diferencias de temperatura entre las primeras horas del día y el mediodía, una situación que genera incomodidad y puede afectar la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), estas variaciones hacen necesario adoptar medidas preventivas para reducir riesgos asociados a enfermedades respiratorias, exposición a la radiación solar y uso eficiente del agua.

Cambios de temperatura requieren mayor prevención

Los especialistas señalan que pasar de mañanas frías y húmedas a tardes con mayor sensación de calor puede afectar principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Por ello, recomiendan vestir por capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación, incluso cuando el cielo permanece nublado.

Asimismo, indican que el comportamiento del clima y sus variaciones constituyen un tema de estudio para disciplinas como la Ingeniería Ambiental, que analiza los efectos de los fenómenos ambientales sobre las ciudades y propone estrategias de adaptación.

Cuatro recomendaciones para afrontar el clima cambiante

1. No subestime los cambios bruscos de temperatura

Utilizar ropa en capas permite adecuarse a las variaciones térmicas que pueden presentarse entre la mañana y la tarde. También se aconseja proteger especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

2. Ventile los ambientes y controle la humedad

La humedad característica de Lima puede favorecer la aparición de moho y afectar la calidad del aire en interiores.

Se recomienda ventilar la vivienda durante las horas de menor humedad y revisar periódicamente paredes y techos para prevenir la formación de hongos.

3. Haga un uso responsable del agua

Los especialistas recuerdan que el ahorro de agua es una práctica importante frente a los desafíos ambientales actuales.

Entre las acciones sugeridas figuran reparar fugas, reutilizar agua para tareas de limpieza y reducir el tiempo de las duchas, hábitos que pueden contribuir a disminuir el consumo doméstico.

4. Use protector solar incluso en días nublados

Aunque el cielo permanezca cubierto, la radiación ultravioleta puede mantenerse en niveles elevados.

Por ello, se recomienda aplicar protector solar todos los días, mantenerse hidratado y tomar precauciones durante las actividades al aire libre.

La adaptación frente a un clima cambiante

Los especialistas destacan que comprender los cambios ambientales y adoptar medidas preventivas permite reducir riesgos para la salud y fortalecer la capacidad de adaptación de las ciudades.

En ese contexto, la Universidad Peruana Cayetano Heredia señala que la formación de profesionales en Ingeniería Ambiental contribuye al análisis y desarrollo de soluciones frente a los desafíos que plantean las variaciones climáticas y la gestión sostenible de los recursos.