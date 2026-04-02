El uso constante de cremas, limpiezas faciales o tratamientos estéticos se ha vuelto parte de la rutina diaria para muchas personas. Sin embargo, especialistas advierten que invertir en skincare no siempre garantiza resultados si no se conoce el origen real del problema cutáneo.

Según la doctora Fiorella Inga, especialista en salud estética de Inluxury, el principal error que observa en consulta es tratar la piel sin un diagnóstico previo.

“Hoy vemos pacientes que han probado de todo, limpiezas, ácidos, láser, y aun así no ven cambios. No se trata de falta de cuidado, sino de falta de diagnóstico”, explicó la especialista.

Rutinas repetitivas pueden empeorar el estado de la piel

Entre los patrones más frecuentes detectados en consulta se encuentra la repetición de rutinas que no solucionan el problema de fondo.

Por ejemplo:

Personas con acné que recurren constantemente a limpiezas faciales

Pieles opacas tratadas únicamente con hidratación

Manchas abordadas con productos superficiales

De acuerdo con la especialista, cuando no se identifica la causa real —como inflamación, daño solar o alteraciones en la barrera cutánea— los tratamientos pueden resultar insuficientes o incluso empeorar la condición.

Señales que indican que el tratamiento no es el adecuado

Existen indicadores claros que sugieren que el cuidado de la piel no está siendo efectivo.

Entre las señales más comunes se encuentran:

La piel no mejora pese al cuidado constante

Aumento de sensibilidad o irritación

Aparición persistente de acné

Manchas que no desaparecen tras varios tratamientos

Si una persona se identifica con más de una de estas señales, podría necesitar una evaluación especializada para redefinir su tratamiento.

El exceso de tratamientos también puede dañar la piel

Contrario a la creencia popular, realizar más procedimientos no siempre produce mejores resultados. La especialista advierte que el exceso de tratamientos puede debilitar la piel y afectar su capacidad natural de defensa.

“El exceso de procedimientos sin criterio puede debilitar la piel. Hemos pasado de no cuidar la piel a sobretratarla, y eso también genera problemas”, indicó.

Actualmente, los especialistas destacan que seguir tendencias generales sin evaluar factores individuales puede generar efectos adversos.

Entre los factores que deben evaluarse antes de iniciar un tratamiento se incluyen:

Tipo de piel

Nivel de daño solar

Estado de la barrera cutánea

Grado de inflamación

Tendencia apunta a tratamientos personalizados

La tendencia actual en dermatología y estética se orienta hacia tratamientos personalizados, basados en la evaluación individual de cada paciente.

La especialista señala que dos personas pueden presentar síntomas similares, pero con causas distintas, lo que requiere enfoques específicos para cada caso.

En ese sentido, el cambio no radica en utilizar más productos, sino en elegir aquellos que respondan a las necesidades reales de la piel en el momento adecuado.