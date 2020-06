El gateo es parte del desarrollo motor y cognitivo de los bebés, porque a través de sus sentidos aprende sobre el mundo, tocando, mirando, degustando e incluso oliendo.

Según un reciente estudio de la organización internacional The Asociacion for Psychological Science (APS) los niños de doce a 19 meses en promedio dan 2,368 pasos y 17 caídas por hora.

Si el niño no gatea, no es necesario que asista a programas de estimulación.

Cuidado de los bebés durante la pandemia de coronavirus

Los bebés en desarrollo no comprenden la importancia de no tocar superficies, taparse la boca al toser, lavarse las manos cada cierto tiempo, entre otros cuidados para mantenerse sanos. Limitarles estas actividades no es recomendable.

Bajo ese contexto, Fernando Sumalavia, médico especializado en pediatría brinda una serie de consejos importantes para el cuidado del bebé que se encuentra en fase de exploración y qué medidas tomar frente a la pandemia actual.

Beneficios del gateo

Desde su nacimiento el desarrollo del bebé es continuo. Explorar el mundo es parte de este proceso en el que ellos aprenden descubriendo el ambiente e interactuando con personas. Por ello se recomienda dejar que los niños caminen o gateen libremente por todo el hogar.

Sumalavia resalta los siguientes beneficios del gateo en el desarrollo del bebé:

1. Explorar los ambientes del hogar es una de las primeras etapas en las que el bebé aprende sobre la existencia y forma de los objetos y cómo solucionar problemas.

2. Gatear, tocar, levantarse, pararse, gatear, subirse y caminar solo se logra si el niño tiene libertad de explorar y jugar con su ambiente.

3. Gatear es el primer paso y uno de los más importantes del desarrollo del bebé ya que el gateo favorece la coordinación motora, el desarrollo de habilidades cerebrales y cognitivas. El bebé aprende a desplazarse y a mantener el equilibrio a través de la estimulación manual. Gracias a esto comienza el desarrollo de la percepción espacial, es decir, el niño aprende poco a poco a establecer su ubicación en el espacio para poder desplazarse.

Recomendaciones para un gateo seguro

1. Ante el peligro que representa la pandemia, no es recomendable evitar y limitar el gateo y exploración en el hogar. Por el contrario, al extremar las medidas de higiene, se convierte este espacio en un lugar seguro libre de cualquier virus sin la interrumpir del desarrollo del bebé.

2. Es importante establecer horarios para acompañar a sus pequeños mientras juegan, gatean o caminan ayudará mucho para salud mental del menor y a supervisar sus momentos de exploración para mantenerlos a salvo de cualquier peligro.

