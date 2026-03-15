El Glaucoma es conocido como el “ladrón silencioso de la visión”, ya que puede avanzar durante años sin presentar síntomas evidentes.

Según especialistas, es la primera causa de ceguera irreversible en el Perú, y más de la mitad de las personas que la padecen no lo saben.

La oftalmóloga Verónica Talavera, integrante de la Sociedad Peruana de Glaucoma, explica algunos mitos y verdades sobre esta enfermedad.

1. ¿El glaucoma solo afecta a personas mayores de 50 años?

Mito. Aunque es más frecuente en adultos mayores, el glaucoma puede presentarse a cualquier edad, incluso en niños y jóvenes.

2. ¿El glaucoma tiene cura?

Mito. Actualmente no tiene cura, pero sí existen tratamientos que permiten controlar la enfermedad y ralentizar su progresión.

3. ¿La cirugía recupera la visión perdida?

Mito. La cirugía no puede revertir el daño causado al nervio óptico. Su objetivo es preservar la visión que aún se conserva.

4. ¿Solo aparece cuando hay presión ocular alta?

Mito. Existen distintos tipos de glaucoma. Algunos pueden desarrollarse incluso con presión intraocular normal.

Factores como:

córnea delgada

mala circulación

hipotensión arterial

también pueden favorecer su aparición.

5. ¿La enfermedad puede revertirse?

Mito. El glaucoma es irreversible, por lo que la detección temprana es fundamental.

Los especialistas recomiendan que todas las personas mayores de 40 años se realicen controles oftalmológicos periódicos.

6. ¿El aceite de oliva ayuda a ralentizar el glaucoma?

Verdad. Estudios indican que los ácidos grasos omega 3 pueden contribuir a reducir el estrés oxidativo y proteger el nervio óptico.

7. ¿Si nadie en mi familia tiene glaucoma no tengo riesgo?

Mito. Aunque el factor hereditario influye, existen otras condiciones que aumentan el riesgo, como:

diabetes

miopía alta

enfermedades tiroideas

hipertensión o hipotensión

asma

enfermedades autoinmunes tratadas con corticoides

8. ¿Dormir boca abajo puede afectar la presión ocular?

Verdad. Dormir boca abajo o ejercer presión directa sobre el ojo puede elevar la presión intraocular, lo que puede agravar el glaucoma.

Importancia del diagnóstico temprano

Los especialistas subrayan que informarse, romper mitos y realizar controles oftalmológicos periódicos puede marcar la diferencia entre conservar o perder la visión.

“La detección temprana es clave para proteger la salud visual”, concluye la doctora Talavera.