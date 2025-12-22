El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó los primeros dos casos de gripe H3N2 en el país e informó que el riesgo de una pandemia se mantiene bajo. No obstante, precisó que el impacto a nivel nacional se encuentra en evaluación permanente debido a la circulación estacional del virus.

La gripe H3N2 corresponde a una variante del virus de la influenza A, capaz de provocar infecciones respiratorias de inicio súbito, especialmente en contextos de alta circulación viral, como temporadas frías o reuniones en espacios cerrados.

“El diagnóstico oportuno y el seguimiento médico permiten controlar la evolución del cuadro y reducir el riesgo de complicaciones respiratorias, sobre todo en personas con enfermedades preexistentes”, explicó el Luis Antonio Florián Herrera, médico internista de la Clínica Stella Maris.

Periodo de incubación y síntomas

La influenza H3N2 presenta un periodo de incubación corto, de uno a cuatro días tras el contacto con el virus, lo que favorece una rápida aparición de síntomas y su transmisión.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general y dolores musculares. A diferencia de otras variantes, también puede generar síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, especialmente en niños y adultos mayores, lo que puede dificultar el diagnóstico inicial.

Grupos con mayor riesgo de complicaciones

Aunque cualquier persona puede contagiarse, existen grupos con mayor riesgo de desarrollar cuadros graves. Entre ellos figuran adultos mayores de 60 años, niños menores de cinco años, gestantes y pacientes con asma, diabetes, enfermedades cardiovasculares crónicas u oncológicas.

En estos casos, la atención médica temprana resulta clave para evitar complicaciones respiratorias severas.

¿Qué hacer ante un posible contagio?

Ante la aparición de síntomas compatibles con influenza, los especialistas recomiendan reposo domiciliario, hidratación constante y evaluación médica oportuna. El tratamiento se orienta principalmente al control de los síntomas y, en situaciones específicas, al uso de antivirales prescritos por un profesional de la salud. La automedicación debe evitarse.

Si un integrante del hogar presenta gripe H3N2, se aconseja aplicar medidas de control como aislamiento respiratorio, ventilación de ambientes, lavado frecuente de manos, uso de mascarilla y evitar el contacto con personas vulnerables. La atención médica debe ser inmediata ante fiebre persistente, dificultad respiratoria, dolor torácico o deterioro del estado general.

Prevención: la principal herramienta

La vacunación anual contra la influenza sigue siendo la medida más efectiva para prevenir cuadros graves. A ello se suman prácticas de autocuidado como el uso de mascarilla en espacios cerrados o concurridos, higiene de manos y un adecuado cuidado del estado de salud.

Las autoridades recuerdan que la influenza no es un resfrío común y que minimizar sus síntomas puede traer consecuencias serias. La prevención y la atención oportuna siguen siendo fundamentales para proteger la salud individual y colectiva.