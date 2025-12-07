Con el inicio del verano y el aumento de la vida social, muchas mujeres experimentan variaciones de energía, cansancio o dificultad para mantener el ritmo de la temporada. Para la obstetra Nivania Reátegui, especialista en Salud Sexual, Reproductiva y Ciclo Menstrual, una parte de ese desfase tiene una explicación sencilla: no estamos sincronizando nuestros planes con nuestro ciclo hormonal.

Reátegui propone una guía basada en cuatro “estaciones hormonales” —invierno, primavera, verano y otoño— que se repiten cada mes y que, al identificarse, permiten organizar actividades, viajes, rutinas de playa y hasta la vida social de forma más armónica.

“Tu cuerpo atraviesa cuatro estaciones cada mes, y aprender a identificarlas cambia por completo cómo te relacionas con tu energía”, señala la especialista. Su premisa: cuando entiendes tus hormonas, encuentras un ritmo propio.

Fase Menstrual - el “invierno” del ciclo

Días 1 al 7 — energía baja, introspección

En esta etapa el cuerpo entra en modo de regeneración. La energía desciende y surge una necesidad natural de calma.

Planes ideales:

Playa o piscina en ambientes tranquilos.

Tardes de lectura y descanso.

Yoga suave, estiramientos, caminatas breves.

Reducir reuniones y evitar decisiones importantes.

Fase Folicular - la “primavera” hormonal

Días 7 al 12 — energía en ascenso, claridad mental

Las hormonas comienzan a subir y aparece una sensación de renacer.

Planes ideales:

Iniciar deportes de verano como surf o remo.

Excursiones y planificación de viajes.

Comenzar nuevos proyectos o lecturas.

Fase Ovulatoria - el “verano” interno

Días 13 al 17 — energía alta, carisma elevado

Es la etapa más expansiva y social del ciclo. La seguridad y el rendimiento físico aumentan.

Planes ideales:

Fiestas, citas, eventos y actividades intensas.

Sesiones de fotos, reuniones con amigas.

Entrenamientos fuertes: correr en arena o clases acuáticas.

Fase Lútea - el “otoño” emocional

Días 18 al 30/32 — energía descendente, mayor sensibilidad

La energía baja y se incrementa la necesidad de orden y calma.

Planes ideales:

Organización del hogar, compras online.

Recetas nutritivas y rutinas suaves.

Evitar aglomeraciones y priorizar espacios íntimos.

Ritual de autocuidado y pausas conscientes.

Cómo identificar tu fase: el registro menstrual

Para saber en qué etapa se encuentra cada persona, Reátegui recomienda llevar un registro sencillo: anotar el primer día del sangrado, observar el tipo de flujo y registrar nivel de energía y sociabilidad.

“En dos o tres meses tendrás un mapa claro de tus patrones. Es como encontrar tu brújula interna”, añade la obstetra.

La guía busca que cada mujer viva el verano con mayor conciencia corporal, regulando expectativas y disfrutando un ritmo que acompañe, en lugar de exigir, al propio organismo.