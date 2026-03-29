Diversos hábitos cotidianos pueden acelerar el envejecimiento de la piel sin que las personas lo noten, generando la aparición temprana de manchas, líneas finas y pérdida de luminosidad, advirtieron especialistas en cuidado facial.

La especialista Raquel Quincho, coordinadora de la Escuela de Cosmiatría y Estética Integral del Instituto Carrión, explicó que el envejecimiento cutáneo no depende únicamente del paso del tiempo, sino también de hábitos diarios que afectan la salud de la piel.

“El cuidado de la piel debe comenzar con hábitos básicos pero constantes. Entre las recomendaciones más importantes están limpiar el rostro correctamente dos veces al día, utilizar protector solar incluso cuando no hay sol intenso, mantener una adecuada hidratación y elegir productos acordes al tipo de piel”, indicó la especialista.

La exposición solar es uno de los principales factores de envejecimiento

Uno de los errores más frecuentes es no usar protector solar de forma diaria.

Según la especialista, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta provoca el llamado fotoenvejecimiento, un proceso que daña las fibras de colágeno y elastina.

Este daño ocasiona:

Pérdida de firmeza

Aparición de arrugas

Manchas en la piel

Cambios en la textura cutánea

Además, cuando la barrera cutánea se debilita, la piel se vuelve más vulnerable a factores externos y envejece con mayor rapidez.

Errores comunes en la rutina de cuidado facial

Los especialistas identifican varios hábitos frecuentes que pueden afectar la salud de la piel:

Dormir con maquillaje: impide la regeneración natural de la piel y puede obstruir los poros.

impide la regeneración natural de la piel y puede obstruir los poros. No limpiar el rostro antes de dormir: favorece la acumulación de contaminantes y la aparición de acné.

favorece la acumulación de contaminantes y la aparición de acné. Usar productos inadecuados: puede causar irritación, sensibilidad o deshidratación.

puede causar irritación, sensibilidad o deshidratación. Abusar de exfoliantes o productos con ácidos: debilita la barrera protectora de la piel si se usan sin orientación profesional.

debilita la barrera protectora de la piel si se usan sin orientación profesional. Cambiar constantemente de productos: seguir tendencias sin asesoría puede generar reacciones adversas.

Señales tempranas del envejecimiento prematuro

Entre los signos que podrían indicar envejecimiento prematuro se encuentran:

Pérdida de luminosidad

Líneas finas visibles

Manchas irregulares

Textura áspera

Sensación constante de deshidratación

Ante estos síntomas, los especialistas recomiendan acudir a un profesional para evaluar el estado de la piel y establecer una rutina adecuada.

Asimismo, destacan que factores como la alimentación, el descanso y el estilo de vida influyen directamente en la apariencia cutánea.

“Además de una correcta rutina facial, es fundamental mantener una alimentación equilibrada, dormir bien y evitar el tabaquismo, porque estos factores influyen directamente en la salud y apariencia de la piel”, concluyó la especialista.