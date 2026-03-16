El Helicobacter pylori es una de las bacterias más comunes que pueden habitar en el estómago humano durante años sin causar síntomas evidentes. Sin embargo, su presencia está asociada a diversas enfermedades digestivas.

El doctor Alejandro Piscoya, director de la carrera de Medicina de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), explica que esta bacteria puede provocar problemas importantes si no se detecta a tiempo.

“Es una bacteria que crece en el estómago de los seres humanos y puede causar problemas, como úlceras gástricas y duodenales e, incluso, cáncer en algunas regiones del mundo, como en Sudamérica”, señala el especialista.

Debido a que muchas personas infectadas no presentan síntomas, la bacteria puede permanecer en el organismo durante largos periodos sin ser diagnosticada.

Cómo se transmite el Helicobacter pylori

A pesar de los numerosos estudios científicos realizados en las últimas décadas, la forma exacta de transmisión de esta bacteria aún no se conoce con total certeza.

Según el doctor Piscoya, la evidencia indica que el contagio ocurre principalmente de persona a persona dentro del hogar, especialmente durante la infancia.

Algunas investigaciones también han planteado la posibilidad de que el contagio ocurra a través de agua o alimentos contaminados.

“Se ha detectado ADN de Helicobacter pylori en el agua de casas en diferentes distritos de Lima; sin embargo, no se logró aislar la bacteria ni hacerla crecer en las muestras recogidas”, explica.

Asimismo, se ha observado que la prevalencia de la infección disminuye en poblaciones que han mejorado sus sistemas de agua potable y saneamiento.

Mitos sobre el contagio

Existen diversas creencias sobre cómo se transmite esta bacteria, como compartir cubiertos, alimentos o incluso mediante besos.

Sin embargo, el especialista indica que la evidencia científica todavía no confirma con certeza estas formas de contagio.

“No lo sabemos a ciencia cierta. Aun así, mantener buenas prácticas de higiene de manos y de manipulación de alimentos es importante porque ayuda a prevenir múltiples enfermedades”, afirma Piscoya.

Los estudios también sugieren que el entorno en el que viven las personas podría influir en el riesgo de infección.

Por ejemplo, vivir en hogares con alta densidad de personas podría aumentar la probabilidad de transmisión.

Hábitos que ayudan a reducir el riesgo

Aunque no existen medidas específicas para evitar la infección por Helicobacter pylori, algunos hábitos básicos pueden ayudar a disminuir el riesgo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Lavarse las manos antes de preparar o consumir alimentos.

Lavarse las manos después de ir al baño.

Consumir agua hervida o proveniente de fuentes seguras.

Mantener buenas prácticas de higiene en la manipulación de alimentos.

Estas medidas también contribuyen a prevenir otras infecciones gastrointestinales.

Cuándo acudir al médico

Uno de los principales desafíos de esta infección es que la mayoría de personas no presenta síntomas.

Sin embargo, cuando aparecen molestias digestivas persistentes o se detecta una úlcera gástrica, es necesario realizar pruebas para identificar la presencia de la bacteria.

Entre los métodos diagnósticos utilizados actualmente se encuentran:

Prueba de aliento

Prueba en heces

Endoscopía digestiva

En algunos países ya se están aplicando estrategias de detección temprana en adultos jóvenes para identificar y tratar la infección antes de que genere complicaciones.