La incontinencia urinaria posparto es una condición frecuente después del nacimiento de un bebé, aunque muchas veces se mantiene como un tema poco conversado.

De acuerdo con un estudio publicado en la revista científica The Lancet Global Health, entre el 8 % y el 31 % de las mujeres puede presentar pérdidas involuntarias de orina después del parto, una situación que en algunos casos puede prolongarse durante meses o incluso años.

Especialistas señalan que la falta de conversación sobre este problema puede retrasar la búsqueda de apoyo médico y soluciones adecuadas.

Un tema poco visibilizado en el posparto

Según Fiorella Moretti, visibilizar la incontinencia después del parto permite que más mujeres comprendan que se trata de una condición común y manejable.

“Hablar del tema con naturalidad es un primer paso para recuperar la seguridad y la confianza en esta etapa”, señala.

Moretti también advierte que el estigma puede llevar a muchas mujeres a utilizar soluciones inadecuadas, como toallas higiénicas que no están diseñadas para absorber pérdidas de orina.

Cuatro recomendaciones para manejar la incontinencia posparto

La marca Plenitud compartió una serie de recomendaciones para afrontar esta condición con mayor tranquilidad durante el posparto.

1. Normalizar la experiencia y hablar del tema

La incontinencia urinaria posparto no define a la mujer ni representa una debilidad. Conversar con profesionales de la salud y con el entorno cercano puede ayudar a reducir la carga emocional.

2. Utilizar productos adecuados

El uso de soluciones diseñadas específicamente para la incontinencia permite mayor comodidad, discreción y seguridad en las actividades diarias.

3. Fortalecer el suelo pélvico

Ejercicios como el ejercicios de Kegel pueden contribuir a recuperar progresivamente el control muscular.

La constancia y la orientación profesional son factores clave para lograr resultados sostenibles.

4. Respetar los tiempos de recuperación

Cada mujer vive el posparto de manera diferente. Escuchar al cuerpo y permitir que el proceso de recuperación ocurra sin presiones ayuda a transitar esta etapa con mayor calma.

Importancia de hablar del autocuidado en el posparto

Especialistas coinciden en que información clara y acceso a soluciones adecuadas pueden ayudar a mejorar el bienestar físico y emocional de las mujeres durante el posparto.

“El posparto es una etapa de muchos cambios físicos y emocionales. Contar con información clara permite que más mujeres transiten este proceso con mayor seguridad”, concluye Moretti.