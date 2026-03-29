Las infecciones respiratorias pueden aumentar el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, como infartos o accidentes cerebrovasculares, especialmente en personas con enfermedades previas, advirtió Tatiana Ávalos Cruz, especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y secretaria general de la Asociación Panamericana de Infectología.

Según datos del Ministerio de Salud del Perú (MINSA), las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte en el país, donde más de 100 peruanos sufren un infarto cada día, y cerca del 30% fallece antes de llegar a un hospital.

La especialista explicó que, además de factores tradicionales como el colesterol elevado, el tabaquismo o la edad avanzada, las infecciones respiratorias representan un factor adicional que puede desencadenar eventos cardiovasculares agudos.

“Además de los factores conocidos, las infecciones respiratorias son un elemento altamente prevenible que también pueden desencadenar eventos cardiovasculares agudos, especialmente en personas mayores o con enfermedades preexistentes”, indicó.

¿Qué es el virus sincicial respiratorio y cómo afecta al corazón?

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es un virus que provoca infecciones respiratorias y puede afectar a personas de todas las edades, desde recién nacidos hasta adultos mayores.

Sin embargo, su impacto es mayor en personas mayores de 60 años y en quienes presentan enfermedades crónicas o sistemas inmunológicos debilitados.

Durante una infección respiratoria, el organismo puede experimentar fiebre, dificultad para respirar y una mayor demanda de oxígeno, lo que obliga al corazón a trabajar con mayor intensidad.

Además, pueden presentarse alteraciones en la coagulación sanguínea, lo que incrementa el riesgo de:

Infarto de miocardio

Insuficiencia cardíaca

Arritmias

Accidentes cerebrovasculares

Según la especialista, hasta un 30% de pacientes con virus respiratorios puede presentar complicaciones cardiovasculares.

Mayor riesgo en personas con enfermedades previas

El riesgo de complicaciones aumenta en personas que presentan comorbilidades o enfermedades crónicas.

Entre los grupos con mayor vulnerabilidad se encuentran:

Personas con hipertensión arterial

Pacientes con diabetes

Personas con enfermedades pulmonares

Pacientes con antecedentes cardíacos

Personas con sistemas inmunológicos debilitados

Estas condiciones incrementan la probabilidad de hospitalización y complicaciones graves tras una infección respiratoria.

Síntomas de alerta tras una infección respiratoria

El riesgo cardiovascular puede mantenerse hasta 180 días después de una infección respiratoria, especialmente durante las primeras semanas posteriores al alta médica.

Entre los síntomas que requieren atención médica inmediata figuran:

Dolor o presión en el pecho

Falta de aire

Palpitaciones o latidos acelerados

Mareos o desmayos

Fatiga inexplicable

Hinchazón en las piernas

Detectar estos signos a tiempo puede ayudar a prevenir complicaciones mayores.

¿Cómo reducir el riesgo de infartos?

La especialista recomendó adoptar medidas preventivas que ayuden a reducir el riesgo cardiovascular y prevenir infecciones respiratorias.

Entre ellas destacan:

Mantener controladas enfermedades como hipertensión, diabetes y colesterol

Seguir una alimentación equilibrada

Reducir el consumo de sal, azúcar y frituras

Realizar actividad física de forma regular

Evitar el tabaquismo

Vacunarse contra infecciones respiratorias

Lavarse frecuentemente las manos

“Una adecuada prevención, junto con el control de las enfermedades crónicas y la adopción de hábitos saludables, puede contribuir a reducir el riesgo de infartos y otras complicaciones cardiovasculares en la población”, enfatizó la especialista.