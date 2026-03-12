Con el inicio del año escolar, miles de estudiantes vuelven a compartir espacios cerrados durante varias horas al día. Esta mayor interacción incrementa la probabilidad de transmisión de enfermedades respiratorias y virales dentro de la comunidad educativa.

De acuerdo con el tablero del Esquema Regular de Vacunación del Ministerio de Salud (Minsa), la cobertura del segundo refuerzo de la vacuna contra difteria, tétanos y tos ferina (DPT) alcanza el 69,8 %, mientras que el segundo refuerzo contra la poliomielitis registra 64,6 %.

Ambas cifras se encuentran por debajo del 95 % de cobertura recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar la inmunidad colectiva.

Especialistas alertan sobre baja cobertura de refuerzos

La Dra. Mirla Bravo, coordinadora de la carrera de Enfermería de la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL), advirtió que una cobertura insuficiente incrementa el riesgo de brotes.

“Con coberturas bajas se pierde protección comunitaria. Aumenta el bolsón de niños susceptibles y el riesgo de brotes, especialmente ante la importación de casos. En el caso de la polio, se requiere mantener inmunidad alta y la protección se consolida con el esquema completo y sus refuerzos, que se aplican a los 18 meses y a los 4 años”, explicó.

La especialista señaló además que la baja cobertura en edad preescolar y escolar eleva la probabilidad de transmisión dentro de entornos educativos.

Según indicó, tras el primer año de vida suele disminuir el contacto con el sistema de salud y persiste la percepción errónea de que las vacunas son solo “de bebé”.

“Uno de los errores más frecuentes es asumir que con las primeras dosis ya quedó. Sin embargo, además de las tres dosis iniciales, los refuerzos son necesarios”, añadió.

Importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación

Desde el sector privado, Agustina Elizalde, directora médica del Clúster SOLA de Pfizer, destacó la importancia de mantener actualizado el esquema de vacunación infantil.

“Es importante recalcar que como compañía hemos realizado y apoyado constantemente las campañas de vacunación en todos los niveles. Es importante que las personas se mantengan informadas y consulten a sus médicos sobre los esquemas de vacunación que corresponden a sus hijos, en especial cuando estamos comenzando un nuevo período escolar”, señaló.

En este contexto, revisar el carné de vacunación se convierte en una medida preventiva clave antes del regreso a clases.

Qué deben verificar los padres antes del inicio de clases

Especialistas recomiendan revisar el historial de vacunación de los menores y confirmar que el esquema esté completo según la edad.

Revisar el carné de vacunación físico o digital

Es importante comprobar que todas las dosis correspondientes estén registradas. El carné digital puede consultarse en la plataforma oficial del Minsa. Si el documento físico se extravió, el establecimiento de salud puede ayudar a reconstruir el historial.

Confirmar que se hayan aplicado los refuerzos

Varias vacunas requieren más de una dosis para garantizar una protección adecuada. Es frecuente que los niños reciban las primeras aplicaciones, pero no los refuerzos programados en años posteriores.

Verificar vacunas clave en edad escolar

Entre las inmunizaciones que deben revisarse están:

Vacuna contra sarampión, paperas y rubéola (SPR) , que requiere dos dosis.

, que requiere dos dosis. Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en escolares.

en escolares. Refuerzos contra difteria, tétanos y poliomielitis en la etapa escolar y adolescente.

Estas vacunas protegen frente a enfermedades que pueden generar complicaciones graves.

Identificar retrasos sin reiniciar el esquema

Si existen dosis pendientes, no es necesario comenzar el esquema desde cero. El personal de salud evalúa cada caso y continúa la vacunación respetando los intervalos mínimos entre dosis.

Acudir con anticipación al establecimiento de salud

Los especialistas recomiendan no esperar la primera semana de clases para acudir a los centros de vacunación, ya que la demanda suele aumentar en ese periodo.

Completar los refuerzos pendientes antes del inicio del año escolar puede marcar una diferencia importante en la prevención de enfermedades dentro de la comunidad educativa.