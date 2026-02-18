El inicio del año escolar es un momento clave para evaluar la salud visual infantil, considerando que la visión cumple un rol determinante en el aprendizaje, la atención y el desempeño académico.

Diversos problemas oculares pueden presentarse desde edades tempranas y, al no manifestar síntomas evidentes, suelen confundirse con distracción, bajo rendimiento escolar o problemas de conducta.

El doctor Raúl Swayne, especialista oftalmopediatra de Oftálmica Clínica de la Visión, explicó que muchas alteraciones solo pueden diagnosticarse mediante un examen especializado, ya que los niños tienden a compensar utilizando el ojo dominante.

“Muchas veces los menores no se quejan porque se adaptan. Por eso es fundamental el chequeo preventivo antes del inicio escolar”, indicó el especialista.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre el 15 % y el 35 % de los niños en América Latina presentan errores refractivos, condición que puede impactar directamente en su proceso de aprendizaje.

Patologías oculares más frecuentes en edad escolar

Entre las principales condiciones que deben descartarse figuran los errores refractivos como la miopía, hipermetropía y astigmatismo, que generan dificultad para enfocar y fatiga visual.

También destaca la ambliopía u “ojo perezoso”, alteración en la que uno de los ojos no desarrolla adecuadamente su capacidad visual.

El estrabismo, caracterizado por la desviación de uno o ambos ojos, puede identificarse desde el nacimiento. Ante cualquier sospecha o desviación en la mirada, se recomienda acudir de inmediato a un especialista.

Por su parte, la discromatopsia o daltonismo —dificultad para diferenciar colores— suele pasar desapercibida si no se realiza una evaluación especializada.

Señales de alerta en niños

Padres y docentes deben prestar atención a los siguientes signos:

Dolor de cabeza frecuente.

Acercarse demasiado a cuadernos, pantallas o a la pizarra.

Bajo rendimiento escolar o dificultades de atención.

Ojos rojos o lagrimeo constante.

Preferencia por actividades de mesa y rechazo a juegos al aire libre.

Importancia del control oftalmológico temprano

El especialista indicó que los primeros controles visuales suelen ser realizados por el pediatra desde el nacimiento, con evaluaciones al recién nacido, a los seis meses y al año de vida.

No obstante, enfatizó que entre los 3 y 3 años y medio es indispensable una evaluación oftalmológica completa, etapa clave para detectar patologías que podrían afectar el desarrollo visual.

Se recomienda realizar un chequeo preventivo antes del inicio del año escolar, aun cuando el niño no presente síntomas evidentes.

Asimismo, es importante regular el uso de pantallas. En niños de 5 a 6 años, el tiempo frente a dispositivos electrónicos no debería superar una hora diaria, según recomendaciones de especialistas en salud visual infantil.