El invierno limeño, con su alta humedad, bajas temperaturas y cielo nublado, puede afectar la salud y apariencia de la piel, provocando resequedad, opacidad y envejecimiento prematuro. Aunque el sol no siempre es visible, los rayos UV siguen presentes, por lo que los especialistas recomiendan mantener una rutina de cuidado que incluya hidratación y protección solar, incluso en días grises.

“En invierno la piel tiende a volverse más sensible y apagada, por eso es clave acompañar el maquillaje con productos que también la hidraten y protejan”, señala Renzo Ibañez, gerente de Marketing y Comunicaciones de Avon. “Hoy existen fórmulas con protector solar y activos hidratantes que cuidan mientras aportan color”.

El equipo de expertos en maquillaje de Avon propone cuatro pasos para cuidar la piel con maquillaje durante esta temporada:

Hidratar el rostro antes de maquillarse: aplicar una crema adecuada para el tipo de piel, como la Anew Hydra Pro Vita D, para reforzar la barrera natural y prevenir la resequedad. No olvidar el protector solar: incluso en días nublados, aplicarlo en rostro, cuello y manos para proteger contra los rayos UV. Cuidar la hidratación de los labios: usar labiales que combinen color y humectación, como el Labial Hydramatic Matte con ácido hialurónico y glicerina, que evita el agrietamiento. Proteger el rostro del frío y el viento: optar por bases con ingredientes antioxidantes y FPS, como la Base Sérum Acabado Natural FPS 30 de la línea Make Up + Care.

Según Avon, el maquillaje ya no solo cumple una función estética, sino que también se ha convertido en un aliado del cuidado diario, respondiendo a la demanda de consumidores que buscan productos con beneficios adicionales para la salud de la piel.

Quienes deseen conocer más opciones pueden visitar las islas Avon en Plaza San Miguel, Real Plaza Puruchuco, Real Plaza Centro Cívico o contactar a una Consultora de Belleza Avon.