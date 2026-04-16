La protección contra el sol no depende únicamente del uso de bloqueador solar. Especialistas señalan que la fotoprotección oral, basada en el consumo de ciertos nutrientes, puede ayudar a reforzar las defensas naturales de la piel frente a la radiación ultravioleta (UV).

Sin embargo, advierten que esta estrategia no reemplaza el uso de protector solar ni otras medidas de protección externa, sino que funciona como un complemento dentro de un enfoque integral de cuidado de la piel.

Según la nutricionista María Gabriela Mujica, especialista de SANNA División Ambulatoria, los beneficios de esta estrategia se observan solo con el consumo constante de alimentos adecuados.

“La fotoprotección oral no reemplaza al bloqueador solar; funciona como un refuerzo biológico interno. Disminuye el estrés oxidativo y la inflamación provocados por el sol”, explicó la especialista.

Qué nutrientes ayudan a proteger la piel del sol

Entre los principales nutrientes asociados a la fotoprotección oral destacan los carotenoides, como el betacaroteno, el licopeno y la luteína.

Estos compuestos están presentes en alimentos como:

Zanahoria

Tomate

Papaya

Zapallo

Verduras de hoja verde

Su función principal es ayudar a neutralizar los radicales libres, que se generan cuando la piel se expone a la radiación solar.

También se consideran importantes las vitaminas C y E, presentes en:

Cítricos

Kiwi

Fresas

Pimiento

Palta

Frutos secos

Semillas

Aceites vegetales

Estos nutrientes contribuyen a la formación de colágeno, la reparación celular y la protección de las membranas celulares.

Otros compuestos que aportan beneficios incluyen:

Polifenoles , presentes en frutas rojas, uvas, cacao y té verde

, presentes en frutas rojas, uvas, cacao y té verde Ácidos grasos omega-3, presentes en pescados grasos, chía y linaza

Estos ayudan a controlar la inflamación cutánea y a mejorar la respuesta de la piel frente al daño solar.

Los mitos sobre la alimentación y el sol

Uno de los errores más frecuentes es pensar que ciertos alimentos pueden sustituir el uso de protector solar.

La especialista aclara que ningún alimento ni suplemento evita quemaduras solares por sí solo ni ofrece protección inmediata.

“Es un mito pensar que comer zanahoria o tomar antioxidantes evita las quemaduras. Sus beneficios se observan solo con consumo regular y sostenido”, señaló Mujica.

Además, la nutrición influye en procesos clave como la hidratación de la piel, la producción de colágeno y la capacidad de reparación celular, factores que contribuyen a una piel más resistente a largo plazo.

Recomendaciones para una protección solar integral

Los especialistas recomiendan adoptar hábitos diarios que combinen alimentación saludable y protección externa.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Mantener una alimentación variada y balanceada

Consumir frutas, verduras y grasas saludables

Mantener una hidratación adecuada

Usar protector solar todos los días

Evitar la exposición directa durante horas de alta radiación

Considerar suplementos solo bajo indicación profesional

La especialista destaca que la salud de la piel depende de hábitos sostenidos y consistentes, donde la alimentación cumple un rol complementario dentro del cuidado integral.

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