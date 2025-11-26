Para muchas familias peruanas, la sal es un condimento cotidiano. Sin embargo, cuando este producto no está correctamente yodado, pierde una función fundamental: prevenir la deficiencia de yodo, un problema que impide al cuerpo producir suficientes hormonas tiroideas.

La yodación de la sal es considerada una de las estrategias más eficaces, económicas y seguras para garantizar el aporte adecuado de yodo en la población. Su implementación ha permitido reducir trastornos como bocio, hipotiroidismo, retraso en el desarrollo físico y mental, además de complicaciones severas durante el embarazo.

Recomendaciones para el consumo seguro de sal yodada

El Dr. Eduardo Pretell, médico endocrinólogo, ex ministro de Salud y expresidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, destacó la importancia de no dar por sentado su consumo.

“El uso de sal yodada es una práctica simple, pero de alto impacto, pues asegura que las próximas generaciones crezcan con un desarrollo físico y mental saludable”, señaló.

El especialista recomienda verificar siempre que el empaque indique “sal yodada” o “yodada” y que cuente con la aprobación de la autoridad sanitaria nacional. Además, debe almacenarse en envases cerrados, en lugares secos y frescos, pues la humedad y el calor reducen el contenido de yodo.

Tiroides Móvil 2.0: evaluación en 23 regiones

Recientemente se puso en marcha el proyecto Tiroides Móvil 2.0, liderado por el Dr. Pretell. Se trata de una iniciativa conjunta entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN), con apoyo de la Iodine Global Network y la compañía científica Merck Perú.

Esta unidad móvil recorrerá 23 regiones del país para:

Evaluar la calidad de la sal doméstica .

. Medir el estado nutricional de yodo en población vulnerable.

en población vulnerable. Analizar la función tiroidea en niños y gestantes.

Los resultados permitirán contar con evidencia científica actualizada para reforzar políticas nacionales de prevención y evitar retrocesos en la lucha contra la deficiencia de yodo.

Un referente en salud tiroidea

El Dr. Eduardo Pretell es reconocido por su trayectoria en la promoción de políticas públicas orientadas a prevenir los trastornos por deficiencia de yodo. Sus investigaciones y su trabajo institucional lo han convertido en una de las principales voces en salud tiroidea del país.

Con su liderazgo en el proyecto Tiroides Móvil 2.0, Pretell reafirma su compromiso con una ciencia aplicada al servicio de la salud pública.