En el marco del Día Mundial de la Visión 2025, conmemorado bajo el lema “Ama tus ojos”, la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) recuerdan que la salud visual es un derecho, no un privilegio. Sin embargo, en el Perú aún persisten grandes brechas de acceso a atención oftalmológica, especialmente en niños y adultos mayores de zonas rurales o alejadas.

Según especialistas, muchas personas ignoran las molestias oculares creyendo que desaparecerán solas, o simplemente no pueden acceder a un oftalmólogo por barreras económicas o geográficas. Este problema es grave, pues gran parte de las enfermedades visuales son prevenibles o tratables si se detectan a tiempo.

El Dr. Carlos Siverio Llosa, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, explica que afecciones como el glaucoma, la retinopatía diabética, la catarata o los errores de refracción sin corregir pueden controlarse eficazmente cuando se diagnostican en etapas tempranas.

“El problema es que la falta de información y el difícil acceso a la salud visual retrasan el diagnóstico, complican el tratamiento y aumentan el riesgo de daños irreversibles”, advierte el médico.

¿Cuándo acudir al oftalmólogo?

El cuidado ocular debe comenzar desde el nacimiento:

Recién nacidos: el pediatra realiza la prueba del reflejo rojo para descartar enfermedades congénitas.

el pediatra realiza la para descartar enfermedades congénitas. Desde los 6 meses: los padres deben observar si el bebé fija correctamente la mirada.

los padres deben observar si el bebé fija correctamente la mirada. Desde los 3 años: ya pueden detectarse miopía, hipermetropía o astigmatismo , que afectan el aprendizaje si no se tratan.

ya pueden detectarse , que afectan el aprendizaje si no se tratan. En adultos: un control visual cada dos años es recomendable, y anualmente a partir de los 40 años si existen antecedentes de glaucoma.

un control visual cada es recomendable, y si existen antecedentes de glaucoma. Después de los 60 años: los exámenes anuales son esenciales para prevenir cataratas, glaucoma o degeneración macular.

Las consecuencias de descuidar la vista

No atender los problemas visuales a tiempo puede tener impactos severos:

En niños , afecta el desarrollo cognitivo y social.

, afecta el desarrollo cognitivo y social. En adultos , reduce la productividad laboral y la calidad de vida.

, reduce la productividad laboral y la calidad de vida. En adultos mayores, incrementa el riesgo de caídas, pérdida de autonomía y dependencia familiar.

Consejos para cuidar tu salud visual

No postergar una consulta ante molestias visuales. Evitar la automedicación o el uso de gotas sin receta médica. Mantener una alimentación rica en vitaminas y antioxidantes (verduras verdes, frutas y cereales integrales). Proteger los ojos con lentes de sol certificados frente a la radiación UV. Controlar enfermedades sistémicas como la diabetes, hipertensión o colesterol alto.

El llamado de la comunidad médica y de las organizaciones internacionales es claro: la prevención y el acceso equitativo a servicios oftalmológicos son esenciales para proteger la visión y garantizar una mejor calidad de vida para todos los peruanos.