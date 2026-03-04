América Latina enfrenta desafíos estructurales relacionados con el acceso a la atención médica, la inequidad entre sistemas de salud y los costos crecientes del sector.

“Yo creo que tenemos varios desafíos en los sistemas de salud en América Latina. Muchos de ellos tienen que ver con el acceso, con las inequidades y con los costos crecientes que existen en el sistema de salud”, señala Andrés Cima, presidente para América Latina de Medtronic.

Sin embargo, el ejecutivo considera que también existen oportunidades importantes para transformar los sistemas sanitarios mediante la colaboración entre los diferentes actores del sector.

“Existen oportunidades enormes en nuestros sistemas para colaborar, nosotros como industria con los diferentes actores del sistema de salud para traer innovación y soluciones innovadoras para nuestros países de América Latina”, afirmó.

La importancia de las alianzas para transformar los sistemas de salud

Cima destacó que la transformación del sistema de salud en la región requiere espacios de diálogo entre autoridades sanitarias, médicos, hospitales e industria tecnológica.

En ese contexto, mencionó iniciativas de colaboración regional como MIND 360, que buscan generar propuestas concretas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas sanitarios.

“Estamos convencidos de que oportunidades como estas crean el espacio para juntar los diferentes actores como reguladores, gobierno, administradores de hospitales, médicos y nosotros como industria para discutir temas relevantes de transformación y sustentabilidad del sistema”, explicó.

Según el ejecutivo, el objetivo no es solo debatir ideas, sino generar acciones concretas que puedan aplicarse en los distintos países.

“Aquí discutimos conceptos, pero no solamente los discutimos, sino que salimos con planes de acción o con ideas concretas que se puedan llevar a cada uno de nuestros países para poder implementarlas”, indicó.

El papel de la tecnología médica en el futuro de la salud

Para Cima, la innovación tecnológica tiene un rol central en la evolución de los sistemas de salud.

Durante años, explicó, existió la percepción de que la tecnología médica representaba principalmente un aumento de costos para los sistemas sanitarios.

Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario.

“La tecnología médica a lo largo de los años ha demostrado cómo agrega valor al sistema de salud”, afirmó.

El ejecutivo agregó que, cuando se implementa de forma adecuada, la innovación tecnológica permite mejorar la eficiencia del sistema.

“La tecnología, cuando viene incorporada en nuestros sistemas de salud y bien usada, es una enorme creadora de valor y eliminación de desperdicios”, explicó.

Innovación para ampliar el acceso a los pacientes

De acuerdo con el presidente regional de Medtronic, el uso eficiente de tecnología en salud puede contribuir a ampliar el acceso a tratamientos médicos.

Al reducir ineficiencias y optimizar recursos, los sistemas sanitarios pueden atender a un mayor número de pacientes.

“Eso nos permite liberar recursos y poder tener con eso más acceso a más pacientes, inclusive incorporar nuevas tecnologías”, señaló.

Además, la innovación médica continúa ampliando las posibilidades de tratamiento y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

“La tecnología lleva la frontera de la ciencia y de la vida de nuestros pacientes a límites que nunca antes nos hubiésemos imaginado”, concluyó.