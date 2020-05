Tras la corrección del Ejecutivo con respecto a que el uso de los guantes no es obligatorio para ir a los mercados, surge la inevitable pregunta, utilizar ese equipo de protección es efectivo para los ciudadanos en miras a evitar los contagios del coronavirus.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el llevar los guantes de goma en las calles no impide el contagio de la COVID-19, ello, básicamente porque si la persona se toca la cara se puede contaminar más fácilmente porque el virus permanece más tiempo en el material de plástico.

En cambio el personal médico debe usarlos como equipos de protección, ya que están acostumbrados a realizar sus labores con los mismos y tienen muy presente los riesgos que existen en caso de la inadecuada utilización.

La eficacia del lavado de manos

De acuerdo con el manual de recomendaciones de la OMS, lavarse las manos con frecuencia durante 20 segundos como mínimo resulta más eficaz para prevenir el contagio del mencionado virus.

El uso de guantes en la vía pública, además, podría reducir el lavado constante de las manos, y se multiplicaría los elementos de contagio en el exterior, en la medida en que algunos ciudadanos se retiran los guantes y los dejan tirados en cualquier parte, en vez de desecharlos correctamente.

En líneas generales, el uso de guantes no sustituye la limpieza de las manos por fricción o lavado. Y, en todo caso, se deberá utilizar guantes siempre que se prevea el contacto con sangre u otros materiales potencialmente infecciosos, mucosas o piel no intacta. Además, la Organización recomendó quitarse los guantes tras haber atendido a un paciente y no usar el mismo par para atender a más de una persona.

