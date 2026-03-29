Investigaciones recientes presentadas durante el Primer Congreso Latinoamericano de Nutrición Láctea – Nutrilact señalaron que el consumo de productos lácteos como leche, queso y yogur podría contribuir a la reducción del riesgo de diabetes y al cuidado de la salud cardiovascular.

El evento, desarrollado en febrero de 2026, reunió a especialistas que analizaron el papel de la denominada matriz alimentaria, una estructura biológica que explica cómo los nutrientes interactúan entre sí dentro de los alimentos.

Según los expertos, esta matriz influye en la forma en que el organismo absorbe nutrientes esenciales y en los efectos que estos pueden tener sobre la salud a largo plazo.

Calcio y proteína láctea destacan por su alta absorción

Uno de los principales hallazgos presentados fue la diferencia en la absorción del calcio proveniente de distintos alimentos.

De acuerdo con los especialistas, el calcio presente en vegetales como la espinaca puede aprovecharse en apenas un 5%, mientras que el calcio de la leche puede alcanzar una absorción superior al 30%.

Esta diferencia resulta relevante para:

La formación ósea en niños

La prevención de fracturas en adultos mayores

El mantenimiento de la salud muscular

Asimismo, se indicó que la proteína presente en los lácteos es considerada de alta calidad nutricional, debido a su capacidad para contribuir al desarrollo y mantenimiento del tejido muscular.

Consumo de yogur y queso vinculado a menor riesgo de enfermedades

Durante el congreso también se abordaron algunos mitos relacionados con las grasas presentes en los productos lácteos.

Los especialistas señalaron que el consumo regular de yogur y queso podría asociarse con una reducción en el riesgo de enfermedades crónicas, entre ellas:

diabetes

enfermedades cardiovasculares

Según los investigadores, los componentes de estos alimentos pueden favorecer el metabolismo de la glucosa y contribuir a la protección del sistema cardiovascular.

Beneficios en distintas etapas de la vida

Los especialistas destacaron que el consumo de productos lácteos cumple un papel importante tanto en la infancia como en la adultez mayor.

En niños, la leche contribuye al crecimiento lineal y al desarrollo físico, debido a su influencia en factores hormonales relacionados con el crecimiento.

En adultos mayores, los lácteos ayudan a mantener la masa muscular y la fuerza física, lo que favorece la autonomía y reduce el riesgo de pérdida funcional.

Un congreso enfocado en la nutrición regional

El Primer Congreso Latinoamericano de Nutrición Láctea – Nutrilact fue organizado en respuesta a la necesidad de enfrentar la llamada triple carga de la malnutrición, que incluye la desnutrición, el sobrepeso y las deficiencias nutricionales.

El encuentro se realizó los días 25 y 26 de febrero de 2026, con la participación de especialistas que analizaron evidencias recientes sobre dietas saludables y nutrición generacional en la región.