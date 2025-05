En el marco del Día de la Educación Inicial, que se celebra cada 25 de mayo, la Universidad Católica Sedes Sapientiae (UCSS) alertó sobre la importancia de permitir que los niños exploren libremente su entorno para fomentar su autonomía y desarrollo pleno.

Sofía Otiniano, coordinadora de la carrera de Educación Inicial de la UCSS, explicó que frases como “no agarres eso porque te ensucias” o “eso no se toca” pueden convertirse en limitantes emocionales. “Los padres deben permitir una exploración innata. Deben acompañar para evitar situaciones de riesgo, pero no intervenir con mensajes negativos. La idea es no crear limitantes que afecten la autonomía del niño”, detalló.

Según la especialista, impedir que un niño se ensucie o explore con libertad puede generar consecuencias como timidez, inseguridad o introversión en su desarrollo futuro. “Los cinco sentidos activan neurológicamente el cerebro y promueven sinapsis. Si el niño no explora con libertad, su desarrollo se ve afectado”, añadió.

Otiniano indicó que estas limitaciones se reflejan también en el aula: algunos pequeños rehúsan tocar témperas con las manos o miran a sus padres en busca de aprobación antes de actuar, lo que evidencia un temor interiorizado ante el juego libre.