Ayer se conmemoró el ‘Día Internacional del Hombre’ y, con motivo de esta fecha, que busca prevenir y salvaguardar su salud de las enfermedades y trastornos más comunes, se ha preguntado ¿cuáles son los males que más les aquejan a ellos?

De acuerdo con Jorge Saldaña, director de Urozen, existen factores biológicos y genéticos que todo paciente presenta y, si bien la mayoría de males afectan a varones y mujeres por igual, algunos tienen una incidencia mayor en la población masculina. En ese sentido, el urólogo menciona que, si se trata de neoplasias malignas, el cáncer de próstata es el segundo tumor más común en la población masculina a nivel global y el primero en mortalidad.

“En Perú se diagnosticaron entre 4 mil y 6 mil nuevos casos. La pandemia ha originado que los varones con diagnóstico no sigan su tratamiento y otros no acudan a un chequeo para descartar alguna patología en ese órgano”, señala. Y aunque no existe una manera comprobada de prevenir este mal, se pueden tomar ciertas medidas que podrían reducir su riesgo, relacionadas con la alimentación y la actividad física. Los síntomas aparecen en etapas avanzadas y producen sangre en el semen, disfunción eréctil, problemas para orinar, molestias en la zona pélvica, etc. Por otro lado, el cáncer de pulmón es diagnosticado como segunda causa de muerte, debido al exceso de tabaco, drogas y marihuana.

El cáncer colorrectal, si bien no es exclusivo de ellos, es más frecuente en hombres.

Es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo y suele ocasionar diarrea o estreñimiento, cambios de consistencia en las heces, sangrado rectal, pérdida de peso y más.

EN LOS JÓVENES. El urólogo detalla que hay otras condiciones como la disfunción sexual (eyaculación precoz), la disfunción eréctil y la balanitis u orquitis. En personas de 20 a 40 años, el cáncer testicular es el más frecuente, a quienes aconseja acudir de inmediato a un experto si presentan algún dolor o hinchazón en alguno de los testículos o en ambos. En esa línea, Marcos Añasco, neurólogo de Pulso Salud, explica que los infartos cerebrales tienen mayor prevalencia en los adultos jóvenes que padecen de obesidad, sobrepeso, hígado graso e insuficiencia renal. “Los hombres sufren de ACV con mayor frecuencia debido a que tienen más colesterol en la sangre, algo que viene dado por muchas causas distintas, como la genética, los factores hormonales y el estilo de vida”, indica. Respecto a la salud mental, aclaró que un varón muere cada cinco minutos por suicidio y es importante tratarse si se sufre de depresión.

