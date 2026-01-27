En regiones como Arequipa, donde la radiación ultravioleta (UV) alcanza niveles muy altos y extremos durante gran parte del año, el cuidado de la piel se vuelve fundamental. El cáncer de piel es uno de los tipos de cáncer más frecuentes en el Perú y su incidencia continúa en aumento, especialmente en zonas con alta exposición solar.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, entre 2021 y 2023 se registraron 3,525 casos de cáncer de piel a nivel nacional. Solo en 2025, la entidad reportó 34,000 atenciones, entre consultas, tamizajes y evaluaciones preventivas relacionadas con esta enfermedad.

Lunares: señales que no deben ignorarse

Reconocer a tiempo los cambios en la piel puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y uno tardío. Así lo explica la dermatóloga Veralucia Manrique Granados, especialista de la Clínica AUNA Arequipa.

“Los lunares son comunes y en su mayoría benignos, pero un lunar que cambia con el tiempo nunca debe ser ignorado”, advierte la especialista. El melanoma, el tipo más agresivo de cáncer de piel, suele manifestarse como un lunar nuevo o como la modificación de uno preexistente.

Para facilitar su identificación, los dermatólogos recomiendan la regla del ABCDE:

A – Asimetría: una mitad distinta de la otra.

una mitad distinta de la otra. B – Bordes: irregulares o mal definidos.

irregulares o mal definidos. C – Color: presencia de varios tonos.

presencia de varios tonos. D – Diámetro: mayor a 6 milímetros.

mayor a 6 milímetros. E – Evolución: cambios en tamaño, forma, color, sangrado o picazón.

“La evolución es una de las señales más importantes. Un lunar estable que empieza a cambiar debe ser evaluado por un dermatólogo”, subraya Manrique.

Lesiones que no cicatrizan: otra alerta frecuente

Además de los lunares, existen lesiones cutáneas persistentes que pueden indicar cáncer de piel, especialmente los tipos no melanoma. Heridas, manchas o costras que no sanan después de varias semanas, que sangran con facilidad o reaparecen en el mismo lugar, requieren evaluación médica.

“El cáncer de piel no siempre duele ni causa molestias inmediatas. Por eso muchas personas consultan cuando la enfermedad ya está avanzada”, explica la especialista de AUNA Arequipa.

El daño solar es acumulativo

Arequipa se encuentra entre las regiones con mayor índice UV del país, lo que incrementa el daño acumulativo en la piel a lo largo del tiempo.

“El daño solar se acumula desde la infancia. Muchas veces el cáncer de piel aparece años después de una exposición excesiva al sol sin protección”, advierte la dermatóloga, quien recomienda el uso diario de protector solar, sombrero y otras medidas de fotoprotección.

Importancia de la evaluación especializada

Finalmente, la especialista enfatiza que no se debe recurrir a la automedicación ni minimizar los cambios en la piel.

“Ante cualquier duda, lo más importante es acudir a un profesional. La detección temprana salva vidas y un control a tiempo puede marcar la diferencia”, concluye Manrique.

En la Clínica AUNA Arequipa se ofrece evaluación dermatológica especializada, diagnóstico oportuno y acompañamiento integral para el cuidado de la salud de la piel, además del acceso a controles preventivos a través de planes de salud.