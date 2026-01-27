El protector solar es un elemento esencial del cuidado diario de la piel, pero no todos los productos ofrecen el mismo nivel de protección ni responden a las mismas necesidades. Hoy, la fotoprotección ha evolucionado y ya no se limita solo al factor de protección solar (SPF), sino que incorpora beneficios de tratamiento, texturas más amigables y opciones específicas para pieles sensibles o escenarios de alta exposición.

“La protección solar no es estacional ni cosmética: es un hábito de salud. Aplicar protector todos los días, sin importar el clima o la edad, es la forma más efectiva de prevenir el envejecimiento prematuro y el cáncer de piel”, explica Suzanne Piqueras, directora corporativa de Tratamiento Facial y Protección Solar de Yanbal.

Claves para elegir un buen protector solar

Ante la amplia oferta en el mercado, los especialistas recomiendan evaluar ciertos criterios antes de elegir un protector solar:

Respaldo dermatológico

Un producto con aval dermatológico ha sido evaluado y recomendado por especialistas independientes, considerando su calidad, seguridad y desempeño.

Pruebas clínicas

Las fórmulas clínicamente probadas garantizan que el producto sea seguro y adecuado para distintos tipos de piel, sin haber sido testeado en animales.

Protección de amplio espectro

Es fundamental que el protector ofrezca protección real frente a rayos UVB y UVA, así como frente a otros agentes como la luz azul y la radiación infrarroja.

Beneficios adicionales para la piel

Además de proteger del sol, algunos protectores incorporan hidratación, acción antioxidante y apoyo contra el envejecimiento prematuro, según su formulación.

Respaldo científico e innovación

Elegir marcas que sustenten sus productos en desarrollo científico y tecnología permite mayor confianza en su eficacia y seguridad.

Innovación en fotoprotección

En el mercado existen productos que cumplen con estos criterios, como la línea Total Block de Yanbal, que recientemente incorporó un sello de recomendación dermatológica otorgado por especialistas independientes de distintos países.

“La innovación está en el centro de lo que hacemos. Cada fórmula fue creada bajo estándares exigentes, con evidencia y validación experta. El aval dermatológico confirma esa calidad”, señaló Claudia del Solar, directora corporativa de Marketing & Cosméticos de la compañía.

La línea se presenta en tres sublíneas: Mineral, con filtros 100 % minerales para pieles sensibles; Dermafusión, que combina protección solar con beneficios de tratamiento facial; y Ultraprotección SPF 100, relanzada con nuevas fórmulas que incorporan tecnologías de filtros de última generación para una protección más completa y confortable.

Cuidar la piel es cuidar la salud

Los especialistas coinciden en que elegir correctamente un protector solar no es solo una decisión estética, sino una medida clave de prevención en salud. Usarlo a diario, con criterios claros y respaldo dermatológico, puede marcar la diferencia a largo plazo.