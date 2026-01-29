El ejercicio acuático se posiciona como una de las principales tendencias de bienestar entre los peruanos durante la temporada de verano. Más allá de un objetivo estético, cada vez más personas buscan actividades que impacten positivamente en su salud física, mental y emocional, en línea con el enfoque del wellness, que prioriza la longevidad y la calidad de vida.

Este interés responde a la necesidad de experiencias que generen bienestar sostenible. De acuerdo con tendencias globales del sector, como las destacadas por el Global Wellness Summit, el contacto con el agua favorece la desconexión digital, reduce los niveles de estrés y transforma la actividad física en una experiencia terapéutica.

En el Perú, este escenario ha impulsado el crecimiento de disciplinas como el fitness acuático y el nado contracorriente, alternativas que permiten entrenar de manera eficiente sin la sensación de desgaste físico asociada a otros tipos de ejercicio de alto impacto.

Una opción integral para el cuerpo y la mente

Desde Swim World, centro especializado en experiencias acuáticas, destacan que el agua ofrece ventajas únicas frente a otros entrenamientos, especialmente en un contexto donde el sedentarismo y el estrés forman parte de la rutina diaria.

La flotabilidad reduce de manera significativa el impacto sobre articulaciones y columna, mientras que la resistencia natural del agua permite trabajar fuerza y resistencia de forma simultánea. A ello se suma un beneficio adicional: la mejora de la salud cardiovascular y del equilibrio emocional, aspectos cada vez más valorados por quienes buscan un bienestar integral.

Principales beneficios del ejercicio acuático

Impacto mínimo , ideal para proteger articulaciones y prevenir lesiones.

, ideal para proteger articulaciones y prevenir lesiones. Mayor eficiencia muscular , al activar varios grupos musculares al mismo tiempo.

, al activar varios grupos musculares al mismo tiempo. Mejora de la circulación y reducción del estrés, gracias al contacto directo con el agua.

El ejercicio acuático se adapta a distintos perfiles y etapas de vida. En Swim World se registra una alta participación de niños, adultos mayores, personas en procesos de rehabilitación, atletas y profesionales que buscan una alternativa efectiva para mantenerse activos.

En el caso de los deportistas, tecnologías como el nado contracorriente permiten perfeccionar técnica y resistencia sin el desgaste de recorrer largas distancias. Para ejecutivos y profesionales, en tanto, se convierte en una herramienta para liberar tensiones, mejorar la concentración y recuperar energía.

Fitness acuático y bienestar social

Una de las modalidades con mayor crecimiento es el fitness acuático, que combina entrenamiento funcional, bajo impacto y clases grupales. Este formato no solo mejora la condición física, sino que también incrementa la motivación, al convertir el ejercicio en una experiencia social.

El trabajo en grupo genera mayor compromiso, reduce la deserción y potencia el bienestar emocional, al tiempo que el entorno acuático favorece la relajación y el disfrute del movimiento.

Durante el verano, la demanda de este tipo de actividades se incrementa de forma notable. En el mercado peruano, la participación en servicios vinculados a la natación y el uso de piscinas puede aumentar entre 40 % y 50 % en estos meses. No obstante, la tendencia apunta a incorporar el ejercicio acuático como parte de un estilo de vida activo durante todo el año.

“En Swim World trabajamos bajo la premisa de que el agua es una herramienta de bienestar integral. Por eso desarrollamos experiencias personalizadas que se adaptan a distintas etapas de vida, desde niños y adultos mayores hasta atletas y profesionales con rutinas exigentes. Nuestro objetivo es que las personas integren el ejercicio acuático como parte de su estilo de vida, no solo durante el verano, sino durante todo el año”, señala Edgardo Landa, socio principal de Swim World.