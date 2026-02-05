En el Perú, el melanoma, la forma más agresiva del cáncer de piel, sigue detectándose cuando las probabilidades de supervivencia ya son bajas. Un análisis realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) revela que más del 50% de los casos se diagnostica en estadios avanzados, cuando la enfermedad ya se ha diseminado a ganglios u otros órganos, reduciendo de forma drástica las opciones terapéuticas .

El estudio evaluó a 1,136 pacientes diagnosticados entre 2010 y 2019 y muestra un panorama preocupante: solo el 16.5% fue identificado en estadio I, la fase más temprana y tratable del melanoma.

Diagnósticos que llegan demasiado tarde

Los datos del INEN indican que el 36.5% de los pacientes fue diagnosticado en estadio III y el 23% en estadio IV. En estos niveles, la enfermedad suele ser más agresiva y el riesgo de muerte se incrementa de manera significativa.

Esta realidad contrasta con lo que ocurre en países de altos ingresos, donde la detección precoz es más frecuente gracias a controles dermatológicos regulares y campañas sostenidas de prevención.

La demora como factor crítico

Uno de los hallazgos más alarmantes es el tiempo transcurrido entre la aparición de la lesión y el diagnóstico médico. Más del 65% de los pacientes notó cambios en su piel con más de seis meses de anticipación, pero no recibió atención oportuna. En el 20.1% de los casos, el diagnóstico se retrasó más de tres años .

“El melanoma no suele dar síntomas en etapas tempranas. Su detección depende casi por completo de la sospecha clínica y del acceso oportuno a especialistas”, explica Gabriel De la Cruz-Ku, investigador de la Universidad Científica del Sur.

Una enfermedad marcada por la desigualdad territorial

El estudio revela que el 77.7% de los pacientes provenía de zonas no metropolitanas, frente a solo el 22.3% de áreas urbanas. Esta brecha territorial influye directamente en el acceso al diagnóstico temprano, la derivación especializada y el tratamiento oportuno.

La edad promedio al diagnóstico fue de 63 años, lo que refuerza la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a un sistema de salud que no logra detectar la enfermedad a tiempo.

Un melanoma distinto al de otros países

A diferencia de lo descrito en poblaciones europeas o norteamericanas, en el Perú el melanoma se presenta con características particulares. El 75.5% de los casos se localizó en las extremidades inferiores, especialmente en los pies, zonas que suelen pasar desapercibidas en chequeos rutinarios.

Además, el 38.1% correspondió al melanoma acral lentiginoso, un subtipo más frecuente en poblaciones no blancas y asociado a peor pronóstico, que no está directamente vinculado a la exposición solar.

Tumores agresivos y baja supervivencia

El 70.4% de los pacientes presentó tumores gruesos (T3 o T4) y el 52.4% tenía ulceración, indicadores de alta agresividad biológica. Asimismo, el 63% ya tenía compromiso ganglionar al momento del diagnóstico, lo que multiplica el riesgo de muerte.

Las cifras de supervivencia reflejan el impacto del diagnóstico tardío:

85% en estadio I

en estadio I 51% en estadio II

en estadio II 22% en estadio III

en estadio III 6% en estadio IV

En conjunto, solo el 36% de los pacientes sobrevivió cinco años, muy por debajo de los estándares internacionales .

Tratamientos limitados y cirugías radicales

Durante el periodo analizado, ningún paciente recibió inmunoterapia, hoy considerada tratamiento estándar para melanoma avanzado en muchos países. En su lugar, se recurrió a cirugías radicales: el 25.5% sufrió amputación de dedos o pies y el 3% amputación de extremidades.

“La falta de acceso a terapias modernas no solo reduce la supervivencia, también obliga a tratamientos mutilantes que hoy podrían evitarse”, advierte De la Cruz-Ku.

Para los investigadores, el melanoma en el Perú no es solo un problema oncológico, sino un reflejo de las desigualdades estructurales del sistema de salud. El lugar de residencia, el momento del diagnóstico y el acceso al tratamiento siguen siendo determinantes para sobrevivir.