En el Perú, cientos de personas aguardan la oportunidad de recuperar la visión a través de un trasplante de córnea. Según la Dirección General de Donaciones, Trasplantes y Banco de Tejidos del Ministerio de Salud (Minsa), 6,168 personas se encuentran actualmente en lista de espera por un donante, de las cuales 5,421 necesitan específicamente un trasplante de córnea. La cifra evidencia la alta demanda frente a la limitada disponibilidad de donantes.

La córnea es un tejido transparente ubicado en la parte frontal del ojo, responsable de enfocar la luz hacia la retina. Cuando pierde su transparencia por enfermedades, infecciones, lesiones o degeneraciones, la visión se distorsiona y puede llegar a producir ceguera.

La donación es un proceso seguro y respetuoso

Para el Dr. Rubén Berrospi Rodríguez, especialista en córnea de Oftálmica Clínica de la Visión, uno de los principales retos en el país es la escasez de donantes, situación que muchas veces depende de la decisión familiar.

“En muchas ocasiones, la familia desconoce si la persona manifestó en vida su voluntad de donar o siente temor respecto al procedimiento. Sin embargo, se trata de un acto seguro y profundamente solidario”, afirma.

La córnea solo puede obtenerse de una persona fallecida, en un procedimiento que se realiza dentro de un tiempo breve tras el deceso, en condiciones de higiene estricta y sin producir ningún tipo de mutilación. El proceso se lleva a cabo en morgues hospitalarias oficiales, respetando siempre la dignidad del cuerpo.

Mitos frecuentes que frenan la donación

El Dr. Berrospi detalla las creencias más comunes que dificultan la decisión de donar:

Mito 1: La donación desfigura el cuerpo

Falso. La extracción se realiza con técnicas cuidadosas que no alteran la apariencia del donante.

Mito 2: Solo las personas jóvenes pueden donar

Incorrecto. La córnea puede donarse a distintas edades, salvo excepciones médicas muy específicas.

Mito 3: Tener problemas visuales impide ser donante

No necesariamente. La aptitud depende de la causa de muerte y antecedentes médicos. Los Bancos de Ojos evalúan cada caso.

Mito 4: El trasplante es riesgoso o complejo

Hoy, no. Gracias a técnicas modernas, la cirugía suele ser ambulatoria, con anestesia local y recuperaciones más rápidas.

Avances quirúrgicos que favorecen la recuperación

Entre las técnicas más modernas destaca la DMEK (Queratoplastia de Membrana de Descemet y Endotelio), que permite trasplantar únicamente la capa interna de la córnea. Sus beneficios incluyen:

Recuperación más rápida

Menor riesgo de rechazo

Mejores resultados visuales

Una decisión que debe conversarse en vida

Si bien una persona puede expresar su voluntad de donar, la legislación peruana establece que la familia tiene la última palabra. “Si algún miembro se opone, la donación no puede realizarse. Por eso, es fundamental hablarlo abiertamente y dejar clara la decisión en vida”, subraya el especialista.

La donación de córnea transforma vidas: permite recuperar independencia, autonomía y dignidad. Conversarlo con la familia y derribar mitos ayuda a que más personas puedan acceder a un trasplante oportunamente.

Datos clave

Lista de espera total en Perú: 6,168 personas

Pacientes que esperan córnea: 5,421

La córnea solo se dona después del fallecimiento

El procedimiento no desfigura el cuerpo

Técnicas modernas como DMEK reducen riesgos y aceleran la recuperación

La familia decide finalmente si procede la donación

Donar puede devolver visión y autonomía

Preguntas y respuestas

¿Cuántos peruanos esperan un trasplante de córnea?

Más de 5,400 personas, según el Minsa.

¿La donación de córnea desfigura el cuerpo?

No. La extracción es cuidadosa y no altera la apariencia.

¿Las personas con problemas visuales pueden donar?

Sí, según evaluación del Banco de Ojos.

¿El trasplante es riesgoso?

Con técnicas modernas, es ambulatorio y con alta tasa de éxito.

¿Quién decide finalmente la donación?

La familia del fallecido.