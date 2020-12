El panetón en la mesa navideña peruana es tradición, y nuestro dulce favorito en el mes de diciembre. Sin embargo, por su alto contenido calórico y bajo aporte nutricional (solo nos da energía) debe ser consumido de una forma moderada.

Es por ello, que Milagros Acon, nutricionista y directora de Soy Nutraclub, nos brinda siete consejos para disfrutarlo en esta época y no engordar.

1. Lo recomendable al comer panetón es hacerlo en una porción no mayor de 100 gramos, que contiene alrededor de 300 calorías (dependiendo del relleno). Si vas a darte el gusto en el día, se aconseja que incluyas más vegetales, frutas, proteína magra y te hidrates en todo momento.

2. Si te gusta acompañarlo con un chocolate caliente, procura que su ingrediente sea pasta pura de cacao. Agrégale leche descremada, canela, clavo de olor y stevia.

3. Si te mantienes siempre activo y entrenas con regularidad (entre 3 a unas cuatro veces a la semana) el consumo de panetón no tendría por qué aumentarte de peso.

4. Así como la cantidad, controla la frecuencia con que comes el panetón, no está mal hacerlo una vez a la semana, pero sí tendrás aumento de peso si lo haces todos los días y más aún si lo comes con mermelada y mantequilla.

5. Si vas a comer panetón, procura que no sea con bebidas azucaradas, como, por ejemplo: Las gaseosas o refrescos. La cantidad de azúcar que tiene el panetón es elevada como para que consumas más.

6. Una tajada de panetón (100 gramos) equivale a cuatro panes, una tajada de panetón con mantequilla y taza de chocolate a ocho panes.

7. Entre las muchas variedades de panetón si tienes que elegir uno, opta por el integral y con frutos secos, ya que contiene mayor fibra y grasas saludables. En cambio, los rellenos de helado, manjar y chispas de chocolate son los más calóricos y con bajo aporte de nutrientes.

