Durante las celebraciones de fin de año, una sola cena de Nochebuena puede superar las 2,000 calorías por persona, el doble de lo recomendado para una comida principal, según estimaciones citadas por especialistas en nutrición. Este exceso, sumado al consumo frecuente de alimentos altos en grasas y azúcares, podría provocar un aumento de entre 4 y 5 kilos en pocas semanas.

Este desbalance alimentario puede generar alteraciones en los niveles de triglicéridos, colesterol y glucosa, incrementando el riesgo de complicaciones de salud a mediano y largo plazo, de acuerdo con advertencias del Ministerio de Salud.

Aumenta el consumo de ultraprocesados en diciembre

En el último mes del año, el consumo de productos ultraprocesados se incrementa notablemente en los hogares peruanos. Panetón, chocolate caliente, galletas y postres navideños se incorporan de forma habitual a desayunos, lonches y cenas.

Según la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería, la venta de panetones durante la campaña de fin de año de 2025 crecerá en un 20 % respecto a 2024, reflejando su fuerte presencia en la mesa familiar.

Riesgos para adultos y niños

La acumulación de triglicéridos en el tejido adiposo está asociada al desarrollo de obesidad, diabetes e hipertensión. En el caso de la población infantil, el panorama resulta aún más preocupante.

La UNICEF estima que hacia 2030 más de un millón de niños, niñas y adolescentes en el Perú podrían vivir con obesidad, impulsada principalmente por el alto consumo de ultraprocesados y la baja ingesta de frutas y verduras, sobre todo en zonas urbanas.

Nutricionista propone equilibrio, no restricciones

Ante este contexto, la licenciada Linda Flores, nutricionista de Sanitas Consultorios Médicos, señala que las fiestas pueden ser una oportunidad para adoptar hábitos más conscientes.

“La clave no está en privarse, sino en disfrutar con conciencia y equilibrio, cuidando cantidades y combinaciones para evitar molestias digestivas”, explica la especialista.

Cinco recomendaciones para cuidar la alimentación en fiestas

La nutricionista comparte cinco consejos esenciales para mantener el equilibrio durante Navidad y Año Nuevo:

Elegir conscientemente alimentos y porciones: priorizar calidad sobre cantidad y evitar repetir platos.

priorizar calidad sobre cantidad y evitar repetir platos. Acompañar con alimentos frescos: incluir ensaladas, verduras y frutas para mejorar la digestión y la saciedad.

incluir ensaladas, verduras y frutas para mejorar la digestión y la saciedad. Mantener horarios regulares de comida: evita llegar con hambre excesiva a las celebraciones.

evita llegar con hambre excesiva a las celebraciones. Moderar dulces y ultraprocesados: elegir una sola porción y no combinarlos en una misma comida.

elegir una sola porción y no combinarlos en una misma comida. Iniciar hábitos saludables sostenibles: escuchar la saciedad e incorporar actividad física ligera.

“Pequeños cambios durante estas fechas pueden prevenir el aumento de peso y reducir el riesgo de sobrepeso y obesidad, sin renunciar al disfrute que simboliza la tradición”, concluye Flores.