El cáncer de cuello uterino sigue siendo uno de los principales problemas de salud pública en el Perú, pese a que es una enfermedad prevenible y tratable si se detecta de manera temprana. En el país, 13 mujeres son diagnosticadas cada día con esta neoplasia y 7 fallecen por esta causa, de acuerdo con información difundida por el Ministerio de Salud (Minsa) en marzo de 2026.

En paralelo, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), con base en datos de Globocan 2022, reportó 4.809 casos nuevos y 2.545 muertes por cáncer de cuello uterino en mujeres peruanas.

En ese contexto, Karen Denisse Cruzado Campos, oncóloga del Centro Médico AUNA Chiclayo (Servimédicos), señaló que la detección temprana mediante pruebas preventivas es decisiva para identificar lesiones antes de que progresen a estadios invasivos, en el marco del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se conmemora cada 26 de marzo.

Una enfermedad que puede avanzar sin síntomas

La especialista explicó que el cáncer de cuello uterino puede tardar entre 10 y 15 años en desarrollarse y que, en sus etapas iniciales, por lo general no presenta síntomas evidentes. Por ello, insistió en que los controles periódicos son la principal barrera para detectar alteraciones a tiempo. Esta evolución lenta también es consistente con la evidencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la progresión de lesiones precursoras asociadas al virus del papiloma humano (VPH).

La OMS identifica a la infección persistente por VPH como la causa principal del cáncer cervicouterino. Aunque la mayoría de infecciones se resuelve espontáneamente, una proporción persiste y puede derivar en lesiones precancerosas que, sin tratamiento, evolucionan a cáncer.

Entre los signos de alarma en fases más avanzadas figuran el sangrado vaginal fuera del periodo menstrual, el flujo vaginal con mal olor y el dolor pélvico, síntomas que requieren evaluación médica.

Papanicolaou y prueba molecular de VPH

Cruzado Campos indicó que existen dos pruebas clave para el tamizaje. La primera es el examen de Papanicolaou, que permite detectar células anormales en el cuello uterino y, por su rendimiento variable, requiere repetición periódica según indicación médica y edad de la paciente. Diversas revisiones citadas por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos muestran sensibilidades de la citología cercanas a 55% en algunos ensayos y rangos que pueden ubicarse alrededor de 46% a 50% para lesiones de alto grado.

La segunda es la prueba molecular de VPH, que detecta la presencia de tipos de alto riesgo del virus. La OPS señala que este test es más sensible y eficaz que otras pruebas de detección, mientras que el NCI recoge estudios con sensibilidades de 95% para el test de VPH frente a 55% para el Papanicolaou en determinados ensayos.

Si alguna de estas pruebas arroja un resultado positivo, la evaluación suele continuar con una colposcopía y, de ser necesario, una biopsia para confirmar el diagnóstico y definir la conducta terapéutica.

“Muchas mujeres acuden al especialista cuando ya presentan síntomas, lo que suele indicar una etapa avanzada. La clave está en no esperar molestias y realizar controles preventivos de manera regular”, remarcó la oncóloga del Centro Médico AUNA Chiclayo.

Vacunación y prevención integral

Además del tamizaje, la vacunación contra el VPH es una de las estrategias centrales para prevenir el cáncer de cuello uterino. La OPS indica que la inmunización de adolescentes puede prevenir cerca del 70% de los casos de cáncer cervicouterino, y el Minsa mantiene campañas gratuitas de vacunación y detección temprana.

Desde AUNA Chiclayo, la especialista subrayó la necesidad de fortalecer la cultura de prevención, el autocuidado y el acceso oportuno a evaluaciones especializadas. “El cáncer de cuello uterino es prevenible. Si las mujeres acceden a controles periódicos como el Papanicolaou y la prueba de VPH, es posible detectar lesiones a tiempo y evitar que la enfermedad avance”, concluyó.