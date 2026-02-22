Durante el verano, la piel del bebé enfrenta mayores desafíos debido al calor, la sudoración y la exposición al sol. Al ser más delgada y sensible que la de un adulto, puede irritarse con mayor facilidad.

En la costa peruana, los niveles de radiación UV pueden fluctuar entre 8 y 15, según datos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Por ello, reforzar los hábitos diarios de cuidado es fundamental para prevenir enrojecimientos, dermatitis y molestias cutáneas.

“Durante esta temporada, factores como las altas temperaturas y la mayor exposición al sol pueden alterar la barrera natural de la piel del bebé. Incorporar hábitos simples pero constantes ayuda a protegerla y a favorecer su bienestar”, señala Roberto Somocurcio, pediatra especialista colaborativo de Huggies.

Cinco hábitos diarios para proteger la piel del bebé

Evitar la exposición directa al sol: Se recomienda priorizar espacios con sombra, usar gorros y ropa que cubra la piel, y evitar paseos entre las 10 a.m. y 4 p.m., cuando la radiación solar es más intensa. Usar ropa ligera y transpirable: Optar por prendas de algodón u otros tejidos naturales ayuda a que la piel respire mejor, reduce la sudoración excesiva y previene el roce que puede causar irritaciones. Mantener ambientes frescos y ventilados: Es importante procurar espacios bien ventilados y evitar el sobreabrigo, incluso dentro del hogar. Un ambiente fresco contribuye a regular la temperatura corporal del bebé y mantiene su piel confortable. Cuidar la zona del pañal: Realizar cambios frecuentes y una limpieza suave en cada cambio previene la humedad prolongada. Elegir pañales diseñados para piel sensible, como Huggies Dermacare, ayuda a mantener la piel hidratada y protegida frente a irritaciones. Favorecer la hidratación y el confort: Ofrecer líquidos según la edad del bebé y mantener rutinas de higiene suaves como baños cortos con productos adecuados contribuye a preservar el equilibrio natural de la piel.

Acompañamiento para las familias

Pequeños hábitos diarios pueden marcar una gran diferencia en la salud cutánea durante los meses de calor. Como parte de su acompañamiento a las familias, Huggies realiza talleres online gratuitos con orientación sobre crianza y cuidado infantil.

“Cada etapa del desarrollo del bebé plantea nuevos retos y aprendizajes para madres y padres. En Huggies acompañamos ese proceso con productos diseñados para la piel sensible, junto con información práctica que ayude a tomar decisiones con mayor seguridad”, concluye Fiorella Moretti, Marketing Manager de Cuidado Personal de Kimberly-Clark Andino.