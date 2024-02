Las ‘relaciones tóxicas’, son esas en las que las parejas no pueden dejar de hacerse daño y pueden llegar hasta acostumbrarse y ‘amar’ ese círculo de comportamientos y actitudes totalmente impropias.

Por ese motivo, diario Correo conversó con el psicólogo y psicoterapeuta Omar Zegarra, quien nos comentó sobre las relaciones tóxicas y el por qué es difícil para muchas personas terminar con esa relación.

"La pareja tiene miedo a la soledad, al no saber auto acompañarse, necesitando siempre apoyo y aprobación de alguien. La persona cree que no podrá hacer nada solo y se será infeliz. También 'no saber quererse' es aprendido en situaciones de no afecto y agresión. La persona busca en la pareja protección o proteger, exige a la relación cumplir sus sueños de felicidad, impone su forma de vivir para así garantizar sus sueños egoístas sin notar o asumir el daño que hace y se hace", comentó el especialista.

Luego continuó con: "tu relación es tóxica si sientes y entiendes que no crecen, cuando no piensan en la felicidad mutua, evitan confrontar los conflictos y no son sinceros sobre sus pensamientos, sentimientos y emociones, cuando son orgullosos, intolerantes, estrictos, no se disculpan y se victimizan".

CONCLUSIÓN DEL ESPECIALISTA

"La pareja soporta, reprime su dolor, se acostumbra a sufrir y viven evitando, peleando o distantes. Obligarse a vivir en pareja con desinterés, desgano dan paso a la humillación, agresión y violencia".

