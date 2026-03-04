Cada inicio de año escolar suele centrarse en los niños: el pequeño que llora al entrar al nido, el adolescente que vuelve a ver a sus amigos o aquel que no quiere regresar al colegio.

Sin embargo, pocas veces se habla de lo que ocurre con las madres en ese momento.

Mientras el hijo entra al aula, muchas veces la madre se queda con una mezcla de emociones que incluyen ansiedad, nostalgia o culpa. Es una experiencia silenciosa que suele quedar fuera de la conversación pública.

“La entrada al colegio no solo es un proceso de adaptación para el niño. También es un proceso de regulación emocional para la madre”, explica Claudia Morales, especialista en inteligencia emocional personal y corporativa con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de personas.

La primera separación: miedo, culpa y necesidad de control

Cuando un hijo inicia el colegio por primera vez, muchas madres enfrentan un conjunto de emociones intensas.

La preparación de la lonchera, los útiles, el uniforme y las constantes indicaciones al niño pueden convertirse en una forma de manejar la incertidumbre.

A esto se suma una conversación interna frecuente: si se hizo lo suficiente o si el hijo estará bien durante el día.

“Muchas veces el niño no estaba ansioso… hasta que percibe la ansiedad de mamá. Las emociones se contagian. Si la madre no regula su miedo, el hijo lo absorbe”, señala Morales.

La especialista explica que esa preocupación suele continuar incluso después de dejar al niño en el colegio, cuando la madre regresa a casa o al trabajo con dudas sobre su desempeño.

Cuando regresan de vacaciones: nuevas expectativas

En los casos en que los hijos vuelven al colegio después de las vacaciones, las emociones pueden ser diferentes, pero no menos intensas.

Muchas madres comienzan el año escolar con nuevas expectativas: mejores notas, mayor responsabilidad o avances en habilidades sociales.

Sin embargo, esa expectativa puede convertirse en presión emocional.

“La ansiedad no siempre viene del miedo. A veces viene de la expectativa excesiva”, afirma Morales.

“Cuando queremos controlar todo lo que ocurrirá en el año escolar, terminamos transmitiendo presión en lugar de confianza”.

Adolescencia: nuevas preocupaciones

Durante la adolescencia, la ansiedad materna suele cambiar de forma.

Las preocupaciones giran alrededor de los cambios de comportamiento, la menor comunicación, las amistades o el temor a que algo salga mal.

En este contexto, la intención de proteger puede derivar en un exceso de control.

“Criar con inteligencia emocional no significa evitar que nuestros hijos enfrenten dificultades, sino prepararlos emocionalmente para que puedan afrontarlas”, sostiene la especialista.

El rol invisible de las madres

En muchos hogares, las madres asumen el rol de anticiparse a cualquier inconveniente relacionado con el colegio: tareas, actividades, organización del tiempo y bienestar del niño.

Cuando ese intento de prevención se convierte en estrés constante, puede afectar tanto el bienestar de la madre como la seguridad emocional de los hijos.

“La estabilidad emocional de un niño comienza en la estabilidad emocional de su figura de referencia. Si mamá está en calma, transmite calma. Si está desbordada, transmite inseguridad”, explica Morales.

Tres pasos clave para manejar las emociones en el inicio escolar

La especialista propone tres pilares para afrontar el inicio del año escolar desde una perspectiva emocionalmente saludable.

Autoconciencia emocional: Reconocer qué emociones están presentes: miedo, culpa, nostalgia o expectativa. Autorregulación: Gestionar la emoción antes de transmitirla. No se trata de reprimirla, sino de comprenderla y equilibrarla. Soltar el control absoluto: Entender que no todo depende de los padres. El objetivo es brindar seguridad emocional, no controlar cada resultado.

“Ser una mamá con inteligencia emocional implica aprender a cuidarnos primero. Nuestros hijos aprenden más de cómo nos ven reaccionar que de lo que les decimos”, enfatiza Morales.

Un entrenamiento emocional para toda la familia

El primer día de clases no solo marca el inicio de un nuevo ciclo académico. También representa un proceso emocional tanto para los hijos como para sus padres.

Cada separación cotidiana puede convertirse en una oportunidad para fortalecer la autonomía del niño y la confianza de la madre.

“La inteligencia emocional empieza en casa. Y el inicio escolar es también una oportunidad para que las madres practiquen el arte de confiar, soltar y regular sus propias emociones”, concluye Morales.