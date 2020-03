De acuerdo a la Sociedad Peruana de Urología, el 15% de las parejas peruanas presentan dificultades para concebir un hijo. Tal cifra se debe a diversos factores físicos y genéticos; sin embargo, también tiene como consecuencia profundos problemas psicológicos y emocionales que, en muchos casos, suelen ser ignorados.

presión social. De acuerdo a María Luisa Reátegui, psicóloga clínica, la infertilidad es un dolor que se vive en soledad y que, por lo general, se intensifica cuando familiares y amigos empiezan a formar su propia familia. “Cuando las parejas desean tener un hijo y no pueden van sintiendo muchas cosas, la ansiedad es una de ellas. Pero también aparece la envidia, la ira, la frustración al ver a otras parejas felices”, explica la especialista.

CARGA EMOCIONAL Y CULPABILIDAD

Asimismo, la incapacidad de procrear afecta, principalmente, a las mujeres. “Se cree que una no es lo suficientemente mujer porque no ha logrado tener hijos”, señala la experta. Debido a ello, los niveles de estrés y tristeza son mucho más intensos en este grupo. Por otro lado, los hombres no son ajenos a este dolor, pues también sufren al notar la tristeza de la pareja.

FALTA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOLÓGICO

Para poder sobrellevar este cúmulo de emociones, es necesario contar con ayuda psicológica profesional. En caso contrario, el estrés y la tristeza acumulada puede afectar el autoestima de la pareja, como también puede desencadenar una crisis en la relación. Sin embargo, son pocos los especialistas que se dedican a este rubro en específico. “La ayuda psicológica es casi inexistente. No hay grupos de ayuda o soporte como en otros países de Latinoamérica”, menciona Fabrizio Vizcarra, ginecólogo obstetra de la Clínica Monterrico. Asimismo, resalta que el apoyo emocional contribuye positivamente al éxito de la concepción.

¿CÓMO PREVENIRLO?

Para evitar posibles problemas de infertilidad en el futuro es recomendable optar por el congelamiento de óvulos y de esperma. “Tanto hombres como mujeres postergan sus planes para ser padres y, al final, eso pasa factura en su potencial reproductivo”, adiverte el experto. Asimismo, recomienda pedir ayuda y asistencia profesional ante cualquier síntoma de estrés.