Cada vez más personas presentan problemas visuales sin ser plenamente conscientes de ello, una situación que especialistas atribuyen a la progresión gradual de ciertas afecciones y al uso intensivo de pantallas en la vida cotidiana.

Lejos de identificar estos síntomas como señales de alerta, muchas personas terminan adaptándose a ver mal, normalizando molestias como la visión borrosa, el cansancio ocular o la dificultad para enfocar.

El cerebro puede adaptarse a la pérdida de visión

Uno de los factores que explica este fenómeno es la capacidad del cerebro para compensar deficiencias visuales. Cuando la pérdida de nitidez ocurre de forma gradual, el organismo se adapta, lo que dificulta detectar cambios a tiempo.

“Muchas enfermedades visuales no presentan síntomas en sus etapas iniciales y suelen progresar de manera gradual. En estos casos, el cerebro se adapta a la pérdida de nitidez, por lo que lo que una persona percibe como ‘normal’ puede ser, en realidad, un deterioro respecto a meses o incluso años atrás”, explicó el doctor Gerardo Arana, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

A este fenómeno se suma el aumento en el uso de dispositivos digitales, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha crecido significativamente en los últimos años debido a cambios en los hábitos tecnológicos.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Identificar los síntomas tempranos es fundamental para evitar complicaciones visuales. Entre las señales más frecuentes se encuentran:

Entrecerrar los ojos con frecuencia

Dolores de cabeza recurrentes

Fatiga visual o cansancio ocular

Acercarse o alejarse demasiado para ver

Visión borrosa ocasional

Necesidad de mayor iluminación para enfocar

Estas molestias suelen atribuirse al cansancio o al estrés, lo que retrasa la consulta con un especialista.

Problemas visuales más frecuentes

Entre las condiciones más comunes relacionadas con la mala visión no diagnosticada destacan:

Errores refractivos , como miopía, hipermetropía y astigmatismo

, como miopía, hipermetropía y astigmatismo Presbicia , frecuente en personas mayores de 40 años

, frecuente en personas mayores de 40 años Síndrome de ojo seco , vinculado al uso prolongado de pantallas

, vinculado al uso prolongado de pantallas Fatiga visual digital, cada vez más frecuente en jóvenes y adultos

En algunos casos, los chequeos visuales también permiten detectar enfermedades más complejas que requieren tratamiento especializado.

Impacto en la calidad de vida

La falta de diagnóstico oportuno puede afectar significativamente la vida diaria. La visión deficiente no corregida puede reducir el rendimiento académico y laboral, aumentar el riesgo de accidentes y generar molestias persistentes como dolores oculares y cefaleas.

En adultos mayores, la mala visión también está asociada a un mayor riesgo de caídas, pérdida de independencia y deterioro del bienestar general.

Especialistas recomiendan realizar controles visuales periódicos, incluso si no se presentan síntomas evidentes, para detectar cualquier alteración de manera temprana.