Ante el aumento de la radiación solar durante el verano, el Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, exhortó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente la etiqueta de los protectores solares antes de adquirirlos.
El objetivo es que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y proteger adecuadamente su piel frente a las radiaciones UVA y UVB, evitando productos que no cumplan con la normativa vigente.
Información obligatoria que debe figurar en la etiqueta
Indecopi precisó que un protector solar seguro debe contar con información clara, veraz y suficiente, visible y legible en su envase. Antes de comprar, el consumidor debe verificar que el producto incluya:
- Nombre del producto
- Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO), autorización emitida por la DIGEMID
- Fecha de vencimiento o vida útil
- Contenido neto (peso o volumen)
- Nombre o razón social del fabricante e importador, y su dirección
- País de origen
- Número de lote
- Lista de ingredientes, bajo la nomenclatura internacional INCI
- Instrucciones de uso
- Condiciones de almacenamiento
- Advertencias, precauciones y restricciones
Etiquetado en productos importados
La autoridad aclaró que esta información debe figurar en el etiquetado original del envase. No obstante, en el caso de productos importados, los datos pueden aparecer en un adhesivo o etiqueta complementaria.
En todos los casos, la información debe estar en español, lo que permite al consumidor comprender adecuadamente las características del producto y su forma correcta de uso.
Por qué es clave esta información
Contar con estos datos permite elegir el protector solar más adecuado según las necesidades de cada persona y evitar riesgos asociados al uso inadecuado o a productos que no cumplen con las exigencias sanitarias establecidas.
Indecopi advirtió que la ausencia de esta información puede ser una señal de alerta sobre la procedencia o seguridad del producto.
Compra responsable para un verano seguro
Finalmente, el Indecopi recomendó adquirir protectores solares solo en establecimientos formales, donde se garantice una correcta conservación y almacenamiento del producto.
Esta práctica contribuye a un consumo responsable y a una mejor protección de la salud durante la temporada de verano.