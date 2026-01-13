Ante el aumento de la radiación solar durante el verano, el Indecopi, en su rol de Autoridad Nacional de Protección del Consumidor, exhortó a la ciudadanía a revisar cuidadosamente la etiqueta de los protectores solares antes de adquirirlos.

El objetivo es que los consumidores puedan tomar decisiones informadas y proteger adecuadamente su piel frente a las radiaciones UVA y UVB, evitando productos que no cumplan con la normativa vigente.

Información obligatoria que debe figurar en la etiqueta

Indecopi precisó que un protector solar seguro debe contar con información clara, veraz y suficiente, visible y legible en su envase. Antes de comprar, el consumidor debe verificar que el producto incluya:

Nombre del producto

Código de Notificación Sanitaria Obligatoria (NSO) , autorización emitida por la DIGEMID

, autorización emitida por la Fecha de vencimiento o vida útil

Contenido neto (peso o volumen)

(peso o volumen) Nombre o razón social del fabricante e importador , y su dirección

, y su dirección País de origen

Número de lote

Lista de ingredientes , bajo la nomenclatura internacional INCI

, bajo la nomenclatura internacional Instrucciones de uso

Condiciones de almacenamiento

Advertencias, precauciones y restricciones

Etiquetado en productos importados

La autoridad aclaró que esta información debe figurar en el etiquetado original del envase. No obstante, en el caso de productos importados, los datos pueden aparecer en un adhesivo o etiqueta complementaria.

En todos los casos, la información debe estar en español, lo que permite al consumidor comprender adecuadamente las características del producto y su forma correcta de uso.

Por qué es clave esta información

Contar con estos datos permite elegir el protector solar más adecuado según las necesidades de cada persona y evitar riesgos asociados al uso inadecuado o a productos que no cumplen con las exigencias sanitarias establecidas.

Indecopi advirtió que la ausencia de esta información puede ser una señal de alerta sobre la procedencia o seguridad del producto.

Compra responsable para un verano seguro

Finalmente, el Indecopi recomendó adquirir protectores solares solo en establecimientos formales, donde se garantice una correcta conservación y almacenamiento del producto.

Esta práctica contribuye a un consumo responsable y a una mejor protección de la salud durante la temporada de verano.